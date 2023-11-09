"Русские гниды проснулись": Данилов пригрозил агентам Кремля в Украине

Россия не может победить на поле боя, а потому начала массово разгонять фейки о якобы "большом расколе" между политическим и военным командованием Украины. Однако все напрасно, ведь в такую примитивную ложь не верит уже никто.

Более того, украинские власти просчитали действия врага заранее, а потому готовы отбиваться от вбросов и в информационном поле. Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил 24 Канал, что история с фейками не пройдет. Также он прокомментировал другие горячие события.

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Фейки о Залужном и Зеленском

Данилов предупредил, что за последние 2 месяца Россия открыла все, что можно открыть для своей агентуры на территории Украины.

Речь идет о дипфейке с Валерием Залужным , который создала и распространила Россия. В видео пропаганда пыталась показать, что военное командование Украины якобы призывает к перевороту.

Враг вбрасывает колоссальные деньги именно в дезинформацию, на основе которой хочет дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако все напрасно.

Если вы обратите внимание на наши сообщения, то последние 2 – 3 месяца мы бьем в набат. Мы обращаемся ко всем соответствующим службам, чтобы они были максимально бдительными и отслеживали всех этих российских гнид, которые проснулись,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Пророссийские персонажи снова "выскочили" в Украине и начинают рассказывать о русском языке, баллотировании в президенты и других вещах.

"Некоторые из них даже встречаются за пределами Украины с другими представителями, которые сбежали и собирают деньги", – сказал Данилов.

Я хочу обратиться к тем, кто здесь и поддерживает их, кто с ними имеет связи. Имейте в виду, что вы все будете за это нести ответственность,

– заверил секретарь СНБО.

Украина хорошо понимает тактику врага, поэтому волноваться нет причин. Дипфейк Залужного – очередная российская спецоперация.

Алексей Данилов прокомментировал самые горячие события: смотрите видео

Детали удара по Скадовску

"Хлопок" в Скадовске 9 ноября принес врагу по меньшей мере 5 убитых офицеров из высшего командного состава. Данилов подчеркнул, что в здании также находился младший командный состав и рядовые.

Секретарь СНБО заверил украинцев, что удалось ликвидировать большое количество оккупантов, а потому "хлопок" можно назвать успешным.

"Когда кто-то считает, что война – это какая-нибудь прогулка, имейте в виду, что впереди очень тяжелая, сложная, кропотливая работа для достижения нашей победы. А она у нас обязательно будет", – подытожил Данилов.

Дальнейшее уничтожение Черноморского флота

Украине удалось уничтожить российскую подлодку. Алексей Данилов рассказал, что такое произошло впервые в истории войны.

Страна, не имеющая флота (Украина – 24 Канал). Страна, которая гораздо слабее по вооружении. К сожалению, пока это факт. Несмотря на это, такая страна поражает подлодку агрессора,

– заметил секретарь СНБО.

Украина делает феноменальные вещи, от которых все партнеры в восторге. Россияне понимают нашу мощь, поэтому сейчас начинают убегать оттуда. По данным Данилова, они собираются отправиться в оккупированную часть Грузии.

"Я хочу подчеркнуть, что мы достанем их где угодно. Весь металлолом будет уничтожен", – подытожил Данилов.

Россия хочет перейти к новой фазе

В иностранных СМИ опубликовали статью о том, что якобы Запад призывает Украину к мирным переговорам с Россией. На самом же деле это продуманный план врага. Россия хочет подписать мирные соглашения в свою пользу, ведь имеет цель.

Они хотят накопить силы и перейти к следующей фазе войны,

– отметил Данилов.

Следует сказать, что обсуждения начались после публикации телеканала NBS. Соответствующий материал был со ссылкой на неназванного чиновника в Вашингтоне.