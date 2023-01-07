Черт предчувствует погибель, – Данилов оригинально прокомментировал путинское "перемирие"

Владимир Путин цинично объявил так называемое "перемирие". Алексей Данилов отреагировал на заявление бункерного деда цитатой из произведения украинского писателя Николая Гоголя.

Секретарь СНБО представил украинцам современное прочтение легендарной "Ночи перед Рождеством". Данилов заявил, что сначала черт погрузил мир в сплошную тьму. Он хотел отомстить кузнецу, но "неслабо выиграл от Вакулы", а затем предложил объявили "перемирие".

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Данилов отметил, что украинский гениальный Гоголь изобразил детальный образ такого "черта-иблиса". Далее секретарь СНБО привел отрывок из "Ночи перед Рождеством".

"Испугнутый черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордашка, которая непрестанно вращалась во все стороны и нюхала все, что только попадалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие. А зато сзади у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчащим на голове», – говорится в произведении.

Заканчивается этот отрывок тем, что черт понимает: ему осталось бродить по белому свету уже последнюю ночь. А как только ударят первые колокола на утреннюю, нечисть убежит в свою берлогу.