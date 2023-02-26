Фрагментация России уже запущена, она будет в ближайшее время, – Данилов

Война в Украине обусловила развал российской экономики и обострение междоусобиц внутри страны. Только полный распад России принесет окончательную победу нашему государству.

Об этом во время эфира "Радио Свободы" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, фрагментация России уже началась, передает 24 Канал.

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Запад не признает фрагментацию страны-агрессора

Наши прогнозы, аналитические выводы приходят к тому, что фрагментация России является уже запущенным процессом. Запад с этим не хочет соглашаться,

– сказал Данилов.

Он заявил, что такая позиция Запада абсолютно ошибочна. К полному развалу российской империи следует должным образом подготовиться.

Данилов не исключает того, что имеющееся в России ядерное оружие в любой момент может оказаться у какого-либо из российских военных частных формирований.

"До тех пор, пока Россия не фрагментируется, до тех пор, пока мы не будем в безопасности в отношении этого сумасшедшего соседа, никакая война остановиться не может", – подытожил секретарь СНБО.

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