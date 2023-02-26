Фрагментация России уже запущена, она будет в ближайшее время, – Данилов
Война в Украине обусловила развал российской экономики и обострение междоусобиц внутри страны. Только полный распад России принесет окончательную победу нашему государству.
Об этом во время эфира "Радио Свободы" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, фрагментация России уже началась, передает 24 Канал.
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Запад не признает фрагментацию страны-агрессора
Наши прогнозы, аналитические выводы приходят к тому, что фрагментация России является уже запущенным процессом. Запад с этим не хочет соглашаться,
– сказал Данилов.
Он заявил, что такая позиция Запада абсолютно ошибочна. К полному развалу российской империи следует должным образом подготовиться.
Данилов не исключает того, что имеющееся в России ядерное оружие в любой момент может оказаться у какого-либо из российских военных частных формирований.
"До тех пор, пока Россия не фрагментируется, до тех пор, пока мы не будем в безопасности в отношении этого сумасшедшего соседа, никакая война остановиться не может", – подытожил секретарь СНБО.
Весна – лето будут самыми сложными для Украины: что известно
- Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий утверждает, что ВСУ, Силы обороны, все защитники Украины готовы к любым сценариям в течение весенне-летней кампании, которая будет очень сложной.
- Скибицкий отметил, что руководство Украины понимает все сложности и готовится к любым сценариям. В рамках подготовки наше государство усиливает свои возможности и получает опыт и мощную поддержку от партнеров.
- Кроме того, заместитель начальника ГУР сказал, что сейчас есть четкая поддержка и четкие планы, которые ежемесячно согласовываются на мощной платформе "Рамштайн".
- Благодаря тесному сотрудничеству с партнерами и героизму наших воинов, основная цель Кремля – полная оккупация Донбасса – за целый год так и не достигнута. Также Скибицкий добавил, что внутренние переломные процессы в России необратимы.