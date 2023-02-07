Это только вопрос времени, – Данилов о передаче Украине самолетов F-16
Источник:CNN
Для успешного контрнаступления и окончания войны Украине необходима западная тяжелая техника. Речь идет о танках, гаубицах и истребителях.
Ряд стран уже заявили, что у них нет табу на предоставление боевых самолетов Украине. Однако Байден пока не готов согласовать эти поставки.
К теме Вскоре передачу Украине F-16 могут существенно ускорить.
Украина так или иначе получит F-16
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уверен, что рано или поздно Украина получит истребители F-16 американского производства.
Это только вопрос времени, когда мы получим F-16. Они обязательно придут. Однако сейчас, борясь за независимость, мы теряем своих людей,
– заявил Данилов.
Следует заметить, что самолеты F-16 трудно перехватить радиолокационными станциями. Эти истребители дали бы Украине возможность нанести удар по России далеко за линией фронта.
Напомним, что Алексей Резников сообщал, что продолжаются переговоры с партнерами нашего государства по поиску платформы для предоставления Украине тактической авиации. Также обсуждают возможные поставки дальнобойных ракет.
Получит ли Украина боевые самолеты от партнеров
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина хотела бы получить от Запада ориентировочно 200 самолетов. По словам Игната, с точки зрения перспективы и количества авиации, которая уже есть в стране, это не такая уж и большая цифра.
- После этого Джо Байден, отвечая на вопрос, будут ли США передавать истребители Украине ответил: "Нет". Впоследствии издание CNN заявило, что США не против отправления F-16 по Украине и дают зеленый свет союзникам.
- Кроме того, перед заявлением Риши Сунака его спикер заявил, что отправка истребителей может быть нецелесообразной спустя длительное время подготовки.