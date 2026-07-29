Стоял на защите Украины до последнего: на войне погиб Алексей Долгих

Украина потеряла еще одного защитника. На войне погиб рядовой Алексей Долгих.

Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

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Что известно о погибшем военном?

Украинский военный Алексей Долгих служил водителем штурмового отделения штурмового взвода штурмовой роты. Защитник воевал в Донецкой области.

Он погиб 14 июля 2024 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Нью-Йорк Бахмутского района.

Искренние соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича. Вечная и светлая память Герою-защитнику,

– заявил Сапожко.

Прощание с военным прошло 28 июля в Броварах. Похоронили защитника на Аллее Славы.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Долгих. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

На войне против российских захватчиков погиб военный пограничной службы из Волынской области, старший солдат Валентин Пирожик. Жизнь защитника оборвалась 21 июля.

Военный родился в 1985 году, проживал в селе Велимче. Дома его ждали жена, две дочери, родители и брат с сестрой.

После более года неизвестности подтвердилась гибель украинского военного Максима Бербенко из Днепропетровской области. Защитник полег в бою вблизи села Тоненько Донецкой области еще 8 марта 2024 года.