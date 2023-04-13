Россия готовится к длительной войне: в Генштабе рассказали, какими способами мобилизуют россиян

Большинство граждан России понимают, что в случае их мобилизации они вернутся домой в пакетах. Несмотря на это, Россия способна обеспечить свою армию людьми для длительной войны.

Об этом во время брифинга заявил Алексей Громов – заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба. Он подчеркнул, что Кремль готов вести длительную войну на истощение, передает 24 Канал.

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Сколько еще людей мобилизуют

По словам Громова, Россия продолжит проведение скрытой мобилизации населения. Чтобы предотвратить протесты в густонаселенных районах, режим Путина избегает массовой мобилизации центральных регионов, прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга. Следовательно, приоритет призыва в армию предоставляют лицам из наиболее депрессивных районов.

В Генштабе ВСУ говорят, что для увеличения численности контрактников россияне анонсировали призыв более 400 тысяч человек. Также спланирован призыв на срочную службу 147 тысяч человек.

Но, несмотря на ухудшение социально-демографической и экономической ситуации в России, проведение агитационных кампаний на федеральных каналах, население уже осознает увеличение шансов вернуться домой в пакете и не желает заключать контракты с так называемой второй армией мира,

– подчеркивает Громов.

По его словам, российские военкоматы признают, что отстают в выполнении плана призыва на контракт. Известно, что за три месяца в Волгоградской области из 7 800 человек запланированных в год призвано только 134 (это лишь 7% от квартальной потребности). В то же время в Саратовской области – из 7 600 призвано 270, это 14%.

Какими способами вербуют россиян

Громов рассказал, что судебным исполнителям приказали предоставить данные о должниках, а судам – ускорить рассмотрение дел, чтобы побудить нарушителей присоединиться к армии.

Кроме того, Кремль планирует мобилизовать таджиков, узбеков и представителей других национальностей, ожидающих депортацию.

Громов подчеркнул, что на временно оккупированных территориях Украины продолжается активное формирование альтернативных ЧВК. По оценкам Генштаба, такие компании без такого масштаба и потенциала как "Вагнера".

В общем, говорит представитель Генштаба, не следует недооценивать мобилизационные возможности России.

"Учитывая значительный мобилизационный ресурс, Россия способна полностью обеспечить собственные вооруженные силы личным составом для ведения длительной войны на истощение", – резюмировал Громов.