Большая потеря для страны: на войне погиб известный энергетик и эксперт Алексей Хабатюк

На фронте погиб украинский эксперт по энергетике и сержант Вооруженных Сил Алексей Хабатюк. Он был одним из лучших в работе с цифрами и данными.

Алексей Хабатюк погиб на войне 4 мая. Только 1 мая он сообщил, что возвращается в Донецкую область.

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Что известно о погибшем энергетике

В сети вспоминают Хабатюка как одного из лучших в работе с цифрами и данными. Люди выражают соболезнование семье и близким погибшего энергетика.

Алексей знал, как нужно восстанавливать Украину. Таких людей не так много. Его гибель – большая потеря для страны,

– рассказала о мужчине президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко.

1 мая Хабатюк сообщил, что возвращается в Донецкую область и обнародовал оттуда фото. А уже 4 мая его не стало.

Алексею Хабатюку в этом году должно было исполниться 46 лет. Он начинал работать в сфере возобновляемой энергетики. Также работал в Госагентстве экоинвестиций, возглавлял Фонд целевых экологических инвестиций.

Хабатюк 5 лет работал в департаменте энергоэффективности "Нефтегаза".

После начала полномасштабной войны Хабатюк вступил в ряды Вооруженных Сил Украины – имел звание сержант.



Алексей Хабатюк погиб на войне 4 мая / фото Натальи Бойко

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