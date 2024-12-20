СБУ назвала имя генерала, который приказал ударить по отелю с журналистами в Краматорске

СБУ заочно сообщила о подозрении очередному российскому командиру. Генерал отдал приказ ударить "Искандером" по съемочной группе Reuters в августе 2024 года.

Служба безопасности Украины уже собрала доказательную базу дела, сообщает 24 Канал.

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Что известно об ударе по отелю

Российские войска ударили по гостинице "Сапфир" в Краматорске в ночь на 25 августа 2024 года. Данные специалистов-взрывотехников подтвердили применение баллистической ракеты "Искандер-М".

Огневым поражением было полностью разрушено гражданское здание. Погиб сотрудник Reuters, еще 5 его коллег получили ранения.

Кроме журналистов, повреждения различной степени тяжести получили еще 5 других гражданских лиц.

Одна из версий следствия предполагала, что атака на отель могла быть целенаправленной.

СБУ объявили о подозрении генералу

По данным следователей СБУ, ответственным за эту воздушную атаку является российский генерал-полковник Алексей Ким. Он занимает должность заместителя начальника генштаба вооруженных сил России.

Именно Ким отдал приказ о ракетном ударе по отелю, где находились только гражданские. Для атаки российский генерал-полковник задействовал одно из подчиненных ему подразделений ракетных войск.

Сейчас продолжаются комплексные меры для привлечения злоумышленника к ответственности. Каждый военный преступник будет найден и наказан,

– написали в СБУ.

Ранее 24 Канал сообщал, что в Москве, 17 декабря 2024, в результате подрыва взрывного устройства погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов. Накануне СБУ также сообщила ликвидированному генералу о подозрении.