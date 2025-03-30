Невыразимая потеря: в Киевской области во время разминирования погиб полковник Алексей Колос

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей из-за войны, которую начала Россия. Во время разминирования в Киевской области погиб полковник из Винницкой области Алексей Колос.

Военному навеки осталось 43 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Хмельникский городской совет.

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Что известно о гибели Алексея Колоса

Алексей Иванович Колос родился 19 апреля 1981 года. Он был начальником научно-исследовательского отдела исследования и изучения радиоактивного и ядерного оружия научно-исследовательского управления развития вооружения и военной техники специальных войск Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ.

Мужчина принимал непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины.

Военный погиб 27 марта 2025 года во время выполнения боевой задачи по разминированию воздушного средства поражения возле поселка Глеваха Фастовского района Киевской области.

В воскресенье, 30 марта, жители Хмельника коридором почета встречали скорбный кортеж и провели полковника Алексея Колоса в последний земной путь. Защитника похоронили на Мытницком кладбище.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с гибелью Алексея Колоса во время задания по разминированию в Киевской области. Вечная память Герою!