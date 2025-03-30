Військовому навіки залишилося 43 роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Хмільницьку міську раду.

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Що відомо про загибель Олексія Колоса

Олексій Іванович Колос народився 19 квітня 1981 року. Він був начальником науково-дослідного відділу дослідження й вивчення радіоактивної та ядерної зброї науково-дослідного управління розвитку озброєння та військової техніки спеціальних військ Центрального науково-дослідного інституту озброєння й військової техніки ЗСУ.

Чоловік брав безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії проти України.

Військовий загинув 27 березня 2025 року під час виконання бойового завдання з розмінування повітряного засобу ураження біля селища Глеваха Фастівського району Київської області.

У неділю, 30 березня, жителі Хмільника коридором шани зустрічали скорботний кортеж і провели полковника Олексія Колоса в останню земну дорогу. Захисника поховали на Митницькому кладовищі.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку з загибеллю Олексія Колоса під час завдання із розмінування у Київській області. Вічна пам'ять Герою!