Из-за потери Северска с должностей сняли двух командиров, – СМИ

Журналисты утверждают, что двух командиров уволили из-за потери Северска в Донецкой области. Причина – ложные доклады, которые привели к быстрой потере города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

Смотрите также ВСУ избежали котла: военные эксперты разобрали последствия и опасности выхода из Северска

Что известно об увольнении двух командиров после потери Северска?

Медийщики пишут об этом, ссылаясь на трех неназванных собеседников в Силах обороны.

После быстрой потери города Северск на севере Донецкой области с должностей снимают командира 54 отдельной механизированной бригады, полковника Алексея Коновала (54-я держала оборону в самом городе) и командира 10 отдельной горно-штурмовой бригады, полковника Владимира Потешкина (10-я стояла южнее Северска),

– информирует "Украинская правда".

Источники СМИ уточнили, что комбрига Алексея Коновала уже сняли с должности. Владимир Потешкин сейчас находится на лечении, и, вероятно, будет уволен после возвращения в подразделение.

"Как известно УП, причина увольнения заключается в ложных докладах командования обеих бригад – они отчитывались о наличии позиций в своих полосах ответственности, на которых на самом деле уже длительное время не было личного состава. Ложь вышла наружу в процессе стремительной потери всего города, о захвате Северска россияне заявили 12 декабря", – детализировало издание.

Также СМИ привело данные, что 11 армейский корпус, в оперативном подчинении которого находились 54 и 10 бригады, доверял им. Более того – "был уверен, что их доклады соответствуют действительности".

Были проверяющие от корпуса, которые регулярно ездили в подразделения. Однако они не обнаружили проблем или несоответствия докладов реальной ситуации на поле боя. Собеседники "Украинской правды" рассказали, что бригады постоянно скрывали проблемы.

Группировка войск "Восток" отстранила 11 корпус и его командира, бригадного генерала Сергея Сирченко от управления ситуацией на Северском направлении. Там образовали тактическую группу "Соледар", которую возглавил бывший комбриг 54-й, а ныне командир учебного центра "Десна", бригадный генерал Денис Майстренко. О Майстренко военные отзывались положительно.

В 54 и 10 бригады приехали комиссии с проверкой. А опеку над ТРГ "Соледар" также взял командующий УВ "Восток", бригадный генерал Дмитрий Братишко.

Как известно УП, Братишко был разъярен, когда узнал о потере Северска, и требовал чуть ли не любым способом поднять украинский флаг над частично утраченным городом. Тогда флаг на наземном роботизированном комплексе, которые сейчас в дефиците, доставили операторам БпЛА 54 бригады, а те на дронах понесли его на здание железнодорожного вокзала в Северске. Все ради того, чтобы сделать "флаговтик" и порадовать командующего УВ "Восток",

– написало СМИ.

В ноябре и декабре в Донецкой области были сильные туманы, что позволило россиянам оккупировать Северск.

"Примерно с 20-х чисел ноября 54 бригада начала терять способность уничтожать россиян в том количестве, в котором они затягивались в город. Например, из 15 оккупантов удавалось уничтожить 10, остальные 5 незаметно просачивались вглубь города и закреплялись", – добавило медиа.

Россияне говорят, что захватили Мирноград и Гуляйполе

Об этом "доложили" Путину, который приехал в один из пунктов командования. Диктатор снова похвастался формой и пригрозил, мол, если Украина не отступит с занимаемых позиций, то Россия захватит их военным способом.