Зеленский присвоил легендарному "Мунфишу" Алексею Месю звание Героя Украины

На сайте Офиса Президента появился указ Владимира Зеленского о присвоении погибшему пилоту Алексею Месю звания Героя Украины. Он датирован 14 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ на сайте Офиса Президента.

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Алексей Месь – Герой Украины

Авиатора посмертно наградили орденом "Золотая звезда".

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу,

– сказано в тексте указа.

Напомним, Алексей Месь погиб в бою за штурвалом F-16 26 августа 2024 года. Он отражал вражескую атаку и уничтожил три ракеты и дрон. После этого подвига Алексею посмертно присвоили звание полковника.

Что известно о Герое "Мунфише" и как он погиб

Бывший командующий Воздушных сил Николай Олещук считал Меся одним из лучших летчиков. Вместе с Андреем Пильщиковым ("Джусом") Месь адвокатировал предоставление Украине F-16. Он стал одним из восьми первых пилотов, которые учились управлять F-16 в Дании осенью 2023 года.

"Они сражались как проклятые за Украину и F-16", – говорил один из конгрессменов, который встречался с пилотами.

А в 2019 году в рамках программы сотрудничества между Украиной и США Месь участвовал в дозаправке истребителя F-15D Eagle в воздухе. Тогда он был пилотом МиГ-29 и стал первым украинским летчиком, который наблюдал за дозаправкой в воздухе на заднем сиденье Eagle.

В 2022 году авиатору вручили медаль "За воинскую службу Украине".

Месь похоронен в Шепетовке, откуда он родом. Герою было 30 лет. У него остались жена и дочь.

Комиссия Минобороны расследовала причины катастрофы его самолета, ведь это была первая потеря F-16 в Украине. К этому привлекли и международных экспертов.

В феврале 2025 года Юрий Игнат заявил, что "Мунфиш" погиб во время одного из самых массированных российских ударов по Украине. И привел детали трагедии.

Это не просто потеря самолета F-16, это потеря невероятно опытного пилота, который отдал свою жизнь за защиту страны. Алексей участвовал в очень интенсивном воздушном бою, когда более 200 воздушных целей летели по Украине. Он сумел уничтожить несколько крылатых ракет, использовав весь запас ракет, но произошла трагедия – самолет был сбит,

– сообщил он.

Дело Алексея продолжает другой пилот, который уже установил рекорд, сбив 6 крылатых ракет на F-16 в одном бою накануне Нового года.