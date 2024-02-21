Путин боится даже мертвого: почему тело Навального не отдают родственникам

Утром 19 февраля Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее мертвого сына – "оппозиционного" политика Алексея Навального – но ни ее, ни адвокатов не пустили. На вопрос "есть ли там тело Алексея?" сотрудники не ответили.

Впоследствии на переправе между Лабытнанги и Салехардом, на единственном возможном маршруте из колонии, заметили кортеж. Вполне вероятно, что тело Навального могли перевезти в другое место. Политтехнолог Борис Тизенгаузен и ведущий канала Ходорковский LIVE Сергей Асланян в эфире 24 Канала предположили, что тело могут не отдавать родственникам по нескольким причинам или его вообще кремируют.

Главное о Смерть Алексея Навального в колонии: все, что известно

Как сообщили в Следственном комитете России, тело Алексея Навального могут не выдавать до 30 дней, а то и дольше. Будто кроме проверки, есть расследование дела, и в его рамках решение о выдаче тела принимает только орган, который проводит проверку.

Четыре причины, почему тело не отдают

Во-первых, Кремль использует иезуитский КГБшный трюк – подержать тело Навального в ненадлежащих условиях, чтобы оно начало разлагаться и даже в гробу имело плохой вид.

Во-вторых, российское руководство стремится растянуть событие во времени. Оккупанты таким образом поступают со всеми смертями известных людей. Они хотят, чтобы снизился градус недовольства и протестов в России.

В-третьих, если российские спецслужбы отравили политика или иным способом убили, им нужно скрыть следы преступления.

В-четвертых, в Кремле просчитывают и нейтрализуют тех, кто может превратить похороны в политическое действо.

Они думают, что могут прийти тысячи людей. Среди которых будут известные и узнаваемые лица. Им могут сказать: "Идем на площадь, не будем расходиться". Представим гипотетически. Я не сильно верю, потому что их запугают, но все же,

– отметил Борис Тизенгаузен.

В России уже началась работа, чтобы похороны Алексея Навального прошли максимально тихо, без шума и пыли. Россиян начинают запугивать и говорить, что навредят их семье или заберут детей, если они выйдут на масштабные митинги.

"Даже мертвого Навального Владимир Путин опасается, потому что вдруг все пойдет куда-то не туда. С Евгением Пригожиным так случилось. За ним пошли люди. Но сейчас всех "закатают в асфальт". Мы же видим, что он вообще сошел с ума и физически уничтожает людей", – подчеркнул Тизенгаузен.

Тело могут кремировать

В то же время Сергей Асланян считает, что причины смерти Алексея Навального даже больше предсказаны, чем доказаны. Тело ни при каких обстоятельствах не отдадут – его в ближайшее время кремируют. Зона в исправительной колонии поселка Харп, где удерживали "оппозиционера", как раз является такой, откуда не возвращают тела убитых. Это старая лагерная система в неизвестном месте и с обязательной кремацией.

Никто и никогда не получит возможности даже через века провести эксгумацию со спектральным анализом и методами диагностики определить причину смерти. Тело не то чтобы не отдадут, никто не будет знать последнее место, где оно было. Будет кремация и все. Не будет ни могилы, ни памятника,

– подчеркнул ведущий канала Ходорковский LIVE.

Предыстория смерти Алексея Навального