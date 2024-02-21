Згодом на переправі між Лабитнангі й Салехардом, на єдиному можливому маршруті з колонії, помітили кортеж. Цілком імовірно, що тіло Навального могли перевезти в інше місце. Політтехнолог Борис Тизенгаузен та ведучий каналу Ходорковський LIVE Сергій Асланян в етері 24 Каналу припустили, що тіло можуть не віддавати родичам з кільох причин або його взагалі кремують.

Головне про Смерть Олексія Навального в колонії: усе, що відомо

Як повідомили у Слідчому комітеті Росії, тіло Олексія Навального можуть не видавати до 30 днів, а то і довше. Буцім окрім перевірки, є розслідування справи, і в його межах рішення про видачу тіла ухвалює лише орган, який проводить перевірку.

Чотири причини, чому тіло не віддають

По-перше, Кремль використовує єзуїтський КДБшний трюк – потримати тіло Навального в неналежних умовах, щоб воно почало розкладатися та навіть у труні мало поганий вигляд.

По-друге, російське керівництво прагне розтягнути подію в часі. Окупанти у такий спосіб вчиняють з усіма смертями відомих людей. Вони хочуть, щоб знизився градус невдоволення та протестів у Росії.

По-третє, якщо російські спецслужби отруїли політика або інакшим способом вбили, їм потрібно приховати сліди злочину.

По-четверте, у Кремлі прораховують та нейтралізують тих, хто може перетворити похорон у політичне дійство.

Вони думають, що можуть прийти тисячі людей. Серед яких будуть відомі та впізнавані особи. Їм можуть сказати: "Йдемо на площу, не будемо розходитися". Уявімо гіпотетично. Я не сильно вірю, бо їх залякають, але все ж,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

У Росії вже почалася робота, щоб похорон Олексія Навального пройшов максимально тихо, без шуму та пилу. Росіян починають залякувати й казати, що нашкодять їхній сім'ї або заберуть дітей, якщо вони вийдуть на масштабні мітинги.

"Навіть мертвого Навального Владімір Путін побоюється, бо раптом все піде кудись не туди. З Євгенієм Пригожиним так трапилось. За ним пішли люди. Але зараз всіх "закатають в асфальт". Ми ж бачимо, що він взагалі зійшов з розуму й фізично знищує людей", – наголосив Тизенгаузен.

Тіло можуть кремувати

Водночас Сергій Асланян вважає, що причини смерті Олексія Навального навіть більше передбачені, ніж доведені. Тіло за жодних обставин не віддадуть – його найближчим часом кремують. Зона у виправній колонії селища Харп, де утримували "опозиціонера", якраз є такою, звідки не повертають тіла вбитих. Це стара табірна система у невідомому місці та з обов'язковою кремацією.

Ніхто й ніколи не отримає можливості навіть через століття провести ексгумацію зі спектральним аналізом та методами діагностики визначити причину смерті. Тіло не те щоб не віддадуть, ніхто не знатиме останнє місце, де воно було. Буде кремація і все. Не буде ні могили, ні пам'ятника,

– підкреслив ведучий каналу Ходорковський LIVE.

Передісторія смерті Олексія Навального