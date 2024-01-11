Был гордостью Черноморского флота России, – командующий ВМС об особенностях крейсера "Москва"

Вице-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что затонувший крейсер "Москва" имел 7 этажей, лифт и бассейн. Он подчеркнул, что этот флагман был настоящей гордостью России, а также рассказал, почему именно это судно было столь важно для оккупантов.

Командующий Военно-морскими силами Украины отметил, что непосредственно перед полномасштабным вторжением судно прошло капремонт. По его словам, именно из-за наличия "Москвы" Россия имела флот, а не флотилию.

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В чем особенность крейсера "Москва"

Крейсер "Москва" был построен в Украине, Николаеве. Его первое название было "Слава". Впрочем, название было изменено после ходатайства мэра Москвы, когда предыдущую "Москву" крупный противолодочный авианосный крейсер списали, и россиянам нужно было кому-то передать название именем российской столицы. С тех пор к этому кораблю было приковано внимание и лично российского диктатора Путина, неоднократно находившегося на этом крейсере, и тогдашнего мэра Москвы Лужкова, и его преемника Собянина.

Алексей Неижпапа подчеркнул, что это корабль-флагман. Он отметил, что если нет крейсера, по большому счету, флот не может называться флотом.

Без крейсера, корабля первого ранга, это называется флотилией. Такое понимание градации принято еще со времен Советского Союза как обязательно.

Сейчас у них флагман – фрегат "Адмирал Макаров", не крейсер. По старым советским меркам, это был корабль второго ранга. Сейчас, наверное, его ранг повысили, потому что это все-таки носитель "Калибров". Так крейсер "Москва" – это именно флагманский корабль флота,

– рассказал командующий ВМС.

По его словам, это была гордость Черноморского флота России. Крейсер участвовал во всех конфликтах постсоветского периода, а именно – в войне с Грузией, из него управляли все силы флота у ее побережья. Это судно также находилось в Сирии и в районе других российских конфликтов.

Крейсер не был предназначен для моря

Неижпапа рассказал, что Россия вложила очень много денег на модернизацию "Москвы". С военной точки зрения этот крейсер был предназначен для океана, а не для Черного моря. По его словам, оно слишком мало для судна, которое несет крылатые ракеты с дальностью 500 километров.

На "Москве" можно было хорошо разместить командный пункт. Там большие флагманские каюты. Чтобы вы понимали, по-моему, 7 этажей. Лифт для подъема от главного командного пункта ниже главной палубы до ходового мостика. 7 палуб, проходящих лифт и бассейн,

– отметил Неижпапа.

Он отметил, что корабль обеспечивал очень комфортабельные условия проживания личного состава для длительных походов. "Москва" закрывала основные вопросы противовоздушной обороны.

В частности, там были системы обнаружения, радиоэлектронной борьбы, да и морской вариант зенитно-ракетного комплекса С-300, который назывался "Форт".

Командующий ВМС подчеркнул, что крейсер "Москва" выполнял несколько функций. Речь идет о командном пункте, корабле противовоздушной обороны и символе, который вот – "Москва пришла с войной".

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