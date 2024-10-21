"Купила еще в 2022 году": жена азовца объяснила, зачем привезла кроссовки на обмен пленными

Во время обмена пленными в ночь на 19 октября удалось вернуть военного Алексея с позывным "Карапуз". Именно ему жена привезла кроссовки, а сейчас объяснила, почему для нее это было очень важно.

Виолетта Шелковая объяснила, что мечтала об этом мгновении с 2022 года. Об этом пишет Суспільне.

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"Ждала момента, когда он их примерит"

В ночь на 19 октября из вражеского плена вернулся военнослужащий Алексей с псевдонимом "Карапуз". Он защищал Мариуполь с первого дня полномасштабного вторжения России и впоследствии оказался в плену.

Встречая мужа из российского плена, жена Виолетта привезла ему кроссовки. Как сейчас объяснила девушка, она более 2 лет мечтала и ждала момента, когда любимый сможет их примерить.

Виолетта также поделилась с журналистами, что в 2022 году начала покупать вещи мужу. Тогда это помогало девушке успокоиться, ведь, когда муж вернется из плена, то ему это понадобится.

Это просто кроссовки, которые я покупала ему еще в 2022 году, как и другие вещи, для того, чтобы как-то успокоить себя: что он вернется и ему это понадобится. Тогда же приобрела и несколько пар кроссовок. Так одни из них взяла с собой, когда ехала на обмен. Хотела сделать ему приятное – он любит этот бренд. Ну, и понимала, что ему понадобятся вещи,

– объяснила жена военного.

Сейчас Алексей проходит реабилитацию, как и другие военнослужащие, которые вернулись из плена.

Напомним, в ночь на 19 октября из российского плена удалось освободить 95 украинцев. Часть военнопленных получила в России многолетние приговоры в фейковых и сфабрикованных делах.