Вы еще можете спасти свою страну от трагедии, – Резников российским офицерам

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военным. Глава Минобороны призвал не упустить время и спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения.

В обращении Резников сказал, что российское руководство обмануло и предало, отправляя на смерть за иллюзорные цели Владимира Путина. Министр подчеркнул, что в первую очередь его слова адресованы офицерам и командованию, "потому что вам принимать решение".

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Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели, – Резников

Резников решил не говорить о ситуации на фронте, а рассказать, что будет дальше – о будущем России. Он отметил, что российские десантники гибнут на правом берегу Днепра.

Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают свое дело. Но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть,

– сказал министр.

Резников обратился к российским офицерам: видео



Резников подчеркнул, что российских военных "обманули и предали". По словам главы Минобороны, российским военным обещали "легкую прогулку, а отправили в ловушку".

Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас, значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы героически погибли в битве с вымышленными полчищами НАТО,

– сказал он.

Министр подчеркнул, что российские военные никого не освобождают в Украине, а уничтожают целые города, в том числе и русскоязычные. При этом Резников отметил, что президент Владимир Зеленский не прячется и посещает передовую. В то же время лидер Кремля Владимир Путин прячется в бункере.

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"Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за правое дело. Может, поэтому ваш (президент – 24 канал) прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева", – заявил глава Минобороны.

Руководство России понимает, что попало "в ловушку с войной", – Резников

Резников задал риторический вопрос, кем войдут в историю те, кто пришел воевать в Украину.

Как те, кто воевал под одним флагом с зеками? Вы и останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы,

– отметил он.

Резников рассказал, что будет дальше. По его словам, тысячи российских ребят погибнут и еще больше останется без рук и ног. Он подчеркнул, что российских военных опозорят, а командиров и офицеров сделают виновными и снова предадут. В этом контексте Резников напомнил о войнах в Чечне.

Министр предупредил, что с Владимиром Путиным, который "пока возглавляет Россию", никто уже не будет говорить.

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Также он отметил, что российское руководство уже понимает, что попало "в ловушку с войной" – и сделает все, чтобы списать "свои просчеты, свои кражи".

После войны именно вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Потому что никто из Кремля к ним не выйдет,

– добавил глава Минобороны.

Резников подчеркнул, что Украина гарантирует "жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно". Относительно военных преступников, как сказал министр, Украина добьется для них трибунала.

"Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения. Но время проходит. Не упустите его", – резюмировал он.

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