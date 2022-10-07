Вы еще можете спасти свою страну от трагедии, – Резников российским офицерам
Источник:Военное телевидение Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военным. Глава Минобороны призвал не упустить время и спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения.
В обращении Резников сказал, что российское руководство обмануло и предало, отправляя на смерть за иллюзорные цели Владимира Путина. Министр подчеркнул, что в первую очередь его слова адресованы офицерам и командованию, "потому что вам принимать решение".
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Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели, – Резников
Резников решил не говорить о ситуации на фронте, а рассказать, что будет дальше – о будущем России. Он отметил, что российские десантники гибнут на правом берегу Днепра.
Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают свое дело. Но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть,
– сказал министр.
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Резников подчеркнул, что российских военных "обманули и предали". По словам главы Минобороны, российским военным обещали "легкую прогулку, а отправили в ловушку".
Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас, значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы героически погибли в битве с вымышленными полчищами НАТО,
– сказал он.
Министр подчеркнул, что российские военные никого не освобождают в Украине, а уничтожают целые города, в том числе и русскоязычные. При этом Резников отметил, что президент Владимир Зеленский не прячется и посещает передовую. В то же время лидер Кремля Владимир Путин прячется в бункере.
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"Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за правое дело. Может, поэтому ваш (президент – 24 канал) прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева", – заявил глава Минобороны.
Руководство России понимает, что попало "в ловушку с войной", – Резников
Резников задал риторический вопрос, кем войдут в историю те, кто пришел воевать в Украину.
Как те, кто воевал под одним флагом с зеками? Вы и останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы,
– отметил он.
Резников рассказал, что будет дальше. По его словам, тысячи российских ребят погибнут и еще больше останется без рук и ног. Он подчеркнул, что российских военных опозорят, а командиров и офицеров сделают виновными и снова предадут. В этом контексте Резников напомнил о войнах в Чечне.
Министр предупредил, что с Владимиром Путиным, который "пока возглавляет Россию", никто уже не будет говорить.
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Также он отметил, что российское руководство уже понимает, что попало "в ловушку с войной" – и сделает все, чтобы списать "свои просчеты, свои кражи".
После войны именно вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Потому что никто из Кремля к ним не выйдет,
– добавил глава Минобороны.
Резников подчеркнул, что Украина гарантирует "жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно". Относительно военных преступников, как сказал министр, Украина добьется для них трибунала.
"Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения. Но время проходит. Не упустите его", – резюмировал он.
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