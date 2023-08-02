Убедительные характеристики: Резников показал новый дрон, который скоро отправится на фронт
Источник:Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников презентовал юбилейную 10 модель FPV-дрона, который будет помогать ВСУ выгонять из украинской земли окупантов. Он стал разработкой целой команды и скоро отправится на фронт.
Новый дрон обладает убедительными тактически-техническими характеристиками и новым масштабом производства. Дроны являются одним из основных инструментов, который враг уже чувствует на себе.
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Новый дрон уже скоро будет в ВСУ
Дрон стал результатом совместного труда – Резников поблагодарил за нее Михаила Федорова, "Армию дронов", компании-производителя и всех вовлеченных в процесс специалистов.
Пока дроны в Украине производятся из иностранных деталей, однако Резников утверждает, что в настоящее время целью является самостоятельное изготовление комплектующих. Украина стремится к независимости и устойчивости снабжения армии.
Дрон уже утвердила профильная комиссия при Министерстве обороны Украины. Остался только соответствующий приказ министра Алексея Резникова. Технику протестуют военные на поле боя и в случае необходимости модернизируют.
Алексей Резников с новым дроном / Facebook Алексея Резникова
Также министр напомнил, что за 15 месяцев Минобороны утвердило более 30 моделей БПЛА разных типов – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для беспилотников как отдельная категория.
Дроны кошмарят окупантов
- Военный эксперт заявил, что у Украины наконец-то появилась возможность проводить массированные атаки дронами. В частности, в последнее время особенно часто сообщают о работе ПВО в оккупированном Крыму.
- В первый день августа "гриб" от взрыва видели даже из центра Севастополя. Вероятно, прилет был по складам оккупантов, однако неподалеку находится одна из крупных баз Военно-морского флота России.
- Также в Москве снова раздался "хлопок" – беспилотник попал в небоскреб "Москва-Сити". За два дня до этого БПЛА также попали в то же здание. Там расположено министерство экономического развития России.