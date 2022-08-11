В Минобороны назвали количество военных, участвующих в войне против россии

11 августа 2022 , 10:34
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Источник:

"Украинская правда"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что около 1 миллиона человек сейчас защищает нашу страну от российских захватчиков. Нашим защитникам приходится сдерживать свыше стотысячного войска противника.

Резников отметил работу связистов, киберспециалистов и врачей

В июле Резников уже заявлял, что более 1 миллиона украинцев держат оборону в военной форме. Глава Минобороны подтвердил, что "под штыком" в секторе обороны почти миллион человек.

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Министр отметил, что страну защищают не только военнослужащие, но и врачи, тоже носят военную форму.

Под штыком – это немного условно, потому что в форме, например, врачи. Они тоже все носят форму, но делают свое дело, связисты, киберспециалисты и т.д.
– сказал Резников.

По последнему сведению, как сказал Резников, на Украину наступает примерно 111 или 115 батальонно-тактических групп.

"Это примерно 137 тысяч военных", – сказал министр.

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Автор: Михайло Гема