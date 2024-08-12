В боях в Донецкой области погиб фотограф-орнитолог Алексей Сапуга
Источник:Институт массовой информации
Война унесла жизнь фотографа-орнитолога родом из Николаева, военнослужащего Алексея Сапуги. Об этом сообщили его коллеги и друзья в соцсетях.
Алексея мобилизовали несколько месяцев назад, а в июле он выполнял боевые задачи на территории Донецкой области. И уже 30 июля, к сожалению, боец погиб.
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В Донецкой области погиб Алексей Сапуга
Человек невероятной доброты, безотказности в помощи, оптимизма, общительности... Он мобилизовался несколько месяцев назад, виделись в последний раз как раз тогда, несколько раз писал и присылал фото из учебного центра,
– написал о бойце украинский журналист, николаевец и военный Вахтанг Кипиани.
Он добавил, что похоронят Алексея Сапугу 13 августа на Берковецком кладбище. Исполнительный директор Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Игорь Степурин также прокомментировал эту жуткую потерю.
"На фронте погиб замечательный фотограф – анималист, орнитолог николаевец Алексей Сапуга, который делал фантастические снимки птиц, особенно моего родного юга Украины. В планах было издание фотокниги. Светлая память, Алексею", – сказал он.
Директор Учебно-научного института естественных и аграрных наук Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Максим Гаврилюк, вспоминая Алексея Сапугу, написал, что тот был заядлым бердвочером.Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Светлая память!