"Целый мир ушел вместе с ним": волонтер и военный Алексей Савкевич погиб на фронте

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. На фронте погиб волонтер и военный Алексей Савкевич.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на жену Светлану Савкевич и начальника Авдеевской городской администрации Виталия Барабаша.

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Что известно о гибели Алексея Савкевича

На войне погиб авдеевский волонтер и военный Алексей Савкевич. О тяжелой для Украины потере сообщила его жена Светлана.

Моего любимого мужа, Алексея Савкевича, больше с нами нет. Мне нет сил сейчас что-то писать. Я благодарю всех за сочувствие, поддержку и помощь. Знаю, что вы все его будете помнить. Эта проклятая война отбирает у нас самых дорогих. Целый мир ушел вместе с ним,

– написала она.

Савкевич сначала занимался волонтерской деятельностью – эвакуировал людей и животных из ныне оккупированной Авдеевки и доставлял туда гуманитарную помощь. Впоследствии он присоединился к ВСУ и служил в 157 отдельной механизированной бригаде.

"Отважный, благородный, добрый и сильный духом Человек. Авдеевка дышала его мечтами, силой его идей. Он был светом, что согревало людей всегда: культурно развивал Авдеевку, вывозил горожан и их животных из-под обстрелов, много волонтерил и поддерживал авдеевцев, доставляя гуманитарную помощь, а затем ушел защищать страну. Его гитара уже не сыграет, но его дело и память о нем будут жить вечно. Достойное дело Алексея, его музыка, его свет останутся с нами навсегда", – написал Бараш о Савкевиче.

Алексей Савкевич / Фото Виталия Барабаша

Также на гибель Алексея Савкевича отреагировала журналистка Вера Хоменко. По ее словам, он не покидал родной край от начала полномасштабного вторжения России. В качестве волонтера Алексей проводил эвакуацию людей на собственном авто, передавал в самые отдаленные уголки Авдеевки продукты питания.

Он был творческим человеком, занимался спортом и хорошо знал английский язык. Алексей также активно поддерживал инициативы молодежи, именно благодаря его идеям и целеустремленности культурная жизнь Авдеевки бурлила.

"Он мог работать кем угодно отсиживаясь в офисе в спокойном регионе Украины, но не стал. А стал в ряды Вооруженных сил. Трудно подбирать слова... Большой кусок моей души умер вместе с ним. Но мы не имеем право отчаяться", – рассказала Хоменко.

Напомним, что 7 марта у Доброполья Покровского района Донецкой области погиб украинский защитник Станислав Романенко. Он был командиром взвода беспилотных авиационных комплексов.