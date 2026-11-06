В Запорожье простились со спасателем, погибшим от российского удара по Камышевахе
В четверг, 5 ноября, в Запорожье простились с 44-летним мастер-сержантом службы гражданской защиты Алексеем Сущевским, который погиб 2 ноября при исполнении служебных обязанностей.
О церемонии прощания с погибшим пожарным сообщили Запорожская ОВА и ГСЧС Украины.
Что известно о погибшем спасателе?
Алексей Сущевский более 13 лет посвятил службе в ГСЧС. Сначала работал пожарным-спасателем, а впоследствии стал водителем 37-й государственной пожарно-спасательной части.
За годы службы он был награжден государственными наградами – знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины" и медалью "Защитнику Отечества".
2 ноября спасатель погиб в результате повторного российского удара по укрытию в Запорожском районе. В тот день российская атака унесла жизни двух сотрудников ГСЧС.
Алексею было 44 года. Без мужа и отца остались жена, 8-летняя дочь и 19-летний сын.
Кадры с церемонии прощания / Фото: Запорожская ОВА
Отдать последнюю дань уважения погибшему пришли его родные, друзья, коллеги, а также представители областной власти, полиции и руководства ГСЧС.
Начальник Запорожской ОВА сообщил, что лично выразил соболезнования семье Алексея Сущевского.
Наша обязанность – быть рядом с его семьей не только сейчас, но и в дальнейшем,
– подчеркнул он.
В ГСЧС назвали гибель спасателя невосполнимой утратой для его семьи и всего коллектива службы.
Напомним, во время массированного удара по Камышевахе оккупанты сбросили 9 авиабомб на здание с укрытием, убив десятки мирных жителей, а также двух сотрудников ГСЧС и четырех правоохранителей.