"Св*лочи не замерзли": на российском ТВ боятся из-за провального плана заморозки Украины

В течение зимы кремлевские пропагандисты пугали Украину и мир холодом и морозами. Однако с началом весны россияне и дальше ломают свои зубы.

Но чтобы хоть как-то оправдать свои нарративы и мечты о том, что Европа и Украина не переживут зиму, россияне теперь над этим смеются. Заявляют, что "генерал Мороз" не справился и поэтому Европа не замерзла".

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Так в эфире российского телевидения в программе с кремлевской пропагандисткой Ольгой Скабеевой начал оправдываться депутат госдумы Алексей Журавлев.

Первый день весны, а эти св*лочи в Европе не замерзли. Как и ВСУ, собственно,

– ругался он.

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Но виновного в этом депутат Журавлев уже нашел и даже думает над наказанием.

"То есть "генерал Мороз" не справился со своей задачей. Ну и главное, что это один из генералов, единственный пока, кого можно наказать", – рассказал Журавлев.

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