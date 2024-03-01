Гроб опустили в могилу под музыку из "Терминатора": Навального наконец-то похоронили в Москве

1 марта так называемого российского оппозиционера Алексея Навального наконец похоронили. Обратим внимание, что его гроб опускали под музыку из боевика "Терминатор".

Эпопея с похоронами Алексея Навального наконец-то дошла до своего логического завершения. Так называемого российского оппозиционера похоронили в Москве. Причем его гроб опускали под довольно эпический саундтрек.

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Навального наконец похоронили

Гроб спускают в могилу под музыку "My way",

– написал соратник политика Иван Жданов.

Политик Леонид Волков во время трансляции заметил, что композиция "My way" Фрэнка Сенатры – одна из любимых песен так называемого российского оппозиционера Алексея Навального. А после нее музыканты сыграли еще одну песню, на которую мы и обратили внимание: речь идет о музыкальной теме из боевика "Терминатор 2". Соратница политика Кира Ярмыш объяснила, почему прозвучала эта песня.

Алексей считал "Терминатор 2" лучшим фильмом на земле. На его похоронах сыграли музыку из финальной сцены,

– написала она.

Гроб Навального опустили под музыку из "Терминатора": смотрите видео

Обратим внимание, что эта музыкальная тема звучит в легендарном фильме в момент, когда герой Арнольда Шварценеггера тонет в расплавленном металле. Заметим, что эта лента известна еще одной культовой фразой – "I'll be back" – "Я вернусь".

Людей не пропускали попрощаться с Навальным

Соратники Навального заявили, что к кладбищу пришли тысячи людей. Впрочем, их не пропускали внутрь, чтобы попрощаться с так называемым оппозиционером.

Толпа даже скандировала: "Пропустите попрощаться". На это полицейский отвечал, что необходимо подождать.

Толпа просила впустить его к Навальному: смотрите видео

Позже людей начали запускать. Интересно, что вблизи кладбища стояли также десятки автозаков, а также полицейские. В лучших традициях – в России боятся даже мертвых.

Люди прощались с Навальным: смотрите видео

Желающих попрощаться с Навальным уже и к его могиле подпустили, но позже. Поэтому все, кто стремился, мог бросить на гроб с политиком горсть земли.

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