Кабмин назначил экс-депутата Шкрум первым заместителем министра развития общин и территорий

Кабинет министров назначил бывшего депутата Алену Шкрум на должность первого заместителя министра развития общин и территорий Украины. О соответствующем решении правительства стало известно во вторник, 3 декабря.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Правительство назначило Шкрум первым заместителем министра развития общин и территорий

Тарас Мельничук 3 декабря сообщил о кадровых изменениях, которые провел Кабмин. Так, Кабинет министров назначил Шкрум Алену Ивановну – первым заместителем Министра развития общин и территорий Украины.

В понедельник, 2 декабря, нардеп от ВО "Батькивщина" Алена Шкрум сообщила, что написала заявление о сложении мандата.

"27 ноября было ровно 10 лет, как я приняла присягу Народного депутата в ВРУ – это много. Пришло время больших перемен. Жизнь – это движение. И надо двигаться туда, где будешь наиболее полезной именно в этот момент", – говорилось в ее заметке на странице в фейсбуке.

Добавим, что на сайте парламента указывалось, что комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рассмотрел проект постановления о сложении Шкрум депутатских полномочий.

На сайте указывается, что "рассмотрев личное заявление народного депутата Украины – члена депутатской фракции политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" Шкрум Алены Ивановны о сложении депутатских полномочий" комитет решил внести в Раду проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Шкрум А.И." и рекомендовать Раде принять его в целом.