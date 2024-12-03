Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис постійного представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.

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Уряд призначив Шкрум першою заступницею міністра розвитку громад та територій

Тарас Мельничук 3 грудня повідомив про кадрові зміни, які провів Кабмін. Так, Кабінет міністрів призначив Шкрум Альону Іванівну – першим заступником Міністра розвитку громад та територій України.

У понеділок, 2 грудня, нардепка від ВО "Батьківщина" Альона Шкрум повідомила, що написала заяву про складання мандату.

"27 листопада було рівно 10 років, як я склала присягу Народного депутата у ВРУ – це багато. Прийшов час великих змін. Життя – це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент", – ішлося у її дописі на сторінці у фейсбуці.

Додамо, що на сайті парламенту вказувалося, що комітет Верховної ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи розглянув проєкт постанови про складення Шкрум депутатських повноважень.

На сайті вказується, що "розглянувши особисту заяву народного депутата України – члена депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Шкрум Альони Іванівни про складення депутатських повноважень" комітет вирішив внести до Ради проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шкрум А.І." та рекомендувати Раді прийняти його в цілому.