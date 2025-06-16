В Украине создали систему РЭБ, способную глушить вражеские дроны типа Mavic

В современной войне дроны типа Mavic стали одним из самых распространенных инструментов на поле боя. Поэтому в Украине создали систему РЭБ, которая подавляет вражеские каналы связи для управления подобными БпЛА.

Речь идет об Algiz AM от участников украинского оборонного кластера Brave1. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу организации.

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Что известно об Algiz AM

Algiz AM – украинская высокотехнологичная система радиоэлектронной борьбы. Среди ее ключевых особенностей:

изменение направления излучения на 360 градусов с оперативным реагированием на угрозы;

оснащение дистанционным управлением – операторы могут работать из укрытия;

мобильная платформа обеспечивает быстрое развертывание и маневренность в полевых условиях.

Кстати, название Algiz происходит от одноименной руны, символизирующей защиту, что и обеспечивает система РЭБ на передовой, ежедневно спасая жизни украинских военных.

Brave1 поддержал команду разработчиков с прохождением кодификации – это ускорило путь к внедрению в подразделениях Сил обороны. Также кластер помог наладить эффективное взаимодействие производителя с военными, что позволило усовершенствовать средство в соответствии с реальными потребностями фронта,

– говорится в сообщении.

Напомним, украинское правительство упростило процедуру закупки беспилотных систем и средств РЭБ тактического уровня отечественного производства. Этот шаг должен ускорить поставки на фронт, а также упростить сотрудничество с частным сектором.