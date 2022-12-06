Что делать, если родной человек попал в плен или пропал без вести

Один из самых больших страхов – страх, что что-то плохое может случиться с вашими ближайшими людьми. Более того, во время войны.

Именно поэтому специалисты в рамках проекта Prisoners Voice подобрали и опубликовали алгоритмы, как действовать в ситуациях, если ваш родной человек долго не выходит на связь или попал в плен. А также – как вернуть его домой.

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Что делать, если без вести пропал или попал в плен гражданский человек

Куда обращаться

Если близкий гражданский человек перестал выходить на связь или попал в плен, то, прежде всего, необходимо зафиксировать исчезновение. Сделать это можно по телефонам и ссылкам:

Горячая линия Нацполиции по поиску пропавших или погибших: 0800212151 и 0894201867,

Национальное информбюро при Минреинтеграции: 1648 и 0442878165,

Уполномоченный по правам человека: 0800501720,

Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах: 0800339247 и 0958960421,

Международная организация по поиску без вести пропавших (прочтите инструкцию, предшествующую заполнению анкеты),

Мониторинговая миссия ООН по правам человека:

ohchr-hrmmu@un.org,

телеграм ohchr_hrmmu (только сообщение),

вайбер +380503746708 (только сообщение),

ohchr-hrmmu@un.org, телеграм ohchr_hrmmu (только сообщение), вайбер +380503746708 (только сообщение), Международный комитет Красного Креста:

горячая линия: 0800300155,

служба розыска: 0963044375, 0662509957,

Обязательно также необходимо зафиксировать исчезновение или попадание в плен в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, а также можно заполнить соответствующую форму волонтеров "ЕвромайданSOS", чтобы они помогли зафиксировать исчезновение человека.

Соответствующую форму можно заполнить и на сайте Национального информационного бюро. Специалисты отмечают, что после этого юрист поможет вам обратиться в Международный комитет Красного Креста с требованием направить гуманитарную помощь или обеспечить связь с пленником.

Из всех структур специалисты рекомендуют иметь письменные ответы.

Также необходимо обратиться в ближайший отдел полиции и написать заявление о том, что связь с родным потеряна, а также предоставить правоохранителям всю имеющуюся информацию. После подачи показаний вы получите номер открытого уголовного производства в Едином реестре досудебных расследований. После этого к вам должны приехать представители СБУ, чтобы уточнить данные по делу, однако специалисты рекомендуют не затягивать и самостоятельно обратиться в Службу безопасности Украины.

Что предоставить

Правоохранителям необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий вашу личность,

документы, подтверждающие родственные отношения с пропавшим лицом (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.),

если есть номер телефона, с которого звонил родной,

номер телефона, с которого звонил родной, раскадровку видео, на котором был замечен родной человек,

фото,

скрины постов из чатов в мессенджерах и т.д.

Однако если у вас нет документов о подтверждении родственных отношений, то необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении родственных отношений и привести свидетелей, которые могут подтвердить, что вы и пропавший или плененный близкий человек проживали вместе или состояли в браке.

Также, если нет подтверждения плена, может понадобиться ДНК-экспертиза, если вы являетесь родственниками (папа, мама, дети).

Если нет, где взять ДНК, подается ходатайство в суд с просьбой провести эксгумацию родителей или ребенка на извлечение генома умершего для ДНК-теста. Далее необходимо будет ждать, подтвердится/не подтвердится совпадение. Частичное совпадение не считается подтверждением. Изьяит следы ДНК возможно и из вещей пропавшего,

– отметили специалисты.

После сотрудничества с правоохранителями вы должны получить номер уголовного производства и познакомиться со следователем, который будет вести дело. Специалисты рекомендуют обменяться с ним контактами, чтобы оперативно информировать возможные новые данные.

Даже после подачи заявления обязательно фиксируйте новые сведения о пропавшем человеке. Например, если вы увидели новые фото или видео в социальных сетях, загружайте эти данные или делайте скриншоты и передавайте следователю.

Что делать, если исчез или попал в плен военный

Куда обращаться

В случае, если исчезнувший человек – военнослужащий, то есть несколько иной алгоритм действий. Как и с гражданскими, в первую очередь нужно зафиксировать исчезновение. Это можно сделать по номерам и ссылкам:

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных:

+38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01,

united.centre.ssu@gmail.com (только для военных),

+38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01, united.centre.ssu@gmail.com (только для военных), Военная часть, в которой служит человек,

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными:

https://koordshtab.org/roadmap,

телеграмм: https://t.me/nib_uncp_bot,

https://koordshtab.org/roadmap, телеграмм: https://t.me/nib_uncp_bot, Горячая линия по поиску пропавших или погибших Нацполиции Украины: 0800212151 и 0894201867

Национальное информационное бюро при Минреинтеграции (можно заполнить форму на сайте):

1648 и 0442878165,

1648 и 0442878165, Уполномоченный по правам человека: 0800501720,

Мониторинговая миссия ООН по правам человека:

ohchr-hrmmu@un.org,

телеграмм: ohchr_hrmmu (только сообщение),

вайбер: +380503746708 (только сообщение),

ohchr-hrmmu@un.org, телеграмм: ohchr_hrmmu (только сообщение), вайбер: +380503746708 (только сообщение), Международный Комитет Красного Креста:

горячая линия: 0800300155,

служба розыска: 0963044375, 0662509957,

также с помощью юристов можно обратиться с требованием направить гуманитарную помощь или обеспечить связь с пленным родным,

горячая линия: 0800300155, служба розыска: 0963044375, 0662509957, также с помощью юристов можно обратиться с требованием направить гуманитарную помощь или обеспечить связь с пленным родным, Международная комиссия по пропавшим без вести: https://oic.icmp.int.

Также, как и в случае с гражданскими лицами, вы можете заполнить форму "ЕвромайданSOS", чтобы волонтеры помогли зафиксировать исчезновение близкого человека.

Из всех структур лучше иметь письменные ответы.

Далее алгоритм действий будет разным в зависимости от того, знаете ли вы, где находится военный.

Если военнослужащий в плену

Если вы знаете, что ваш близкий находится в плену оккупантов, то необходимо убедиться, что его имя находится в списке пленных. Как отметили специалисты, это необходимо, чтобы к его обмену приобщились соответствующие структуры. Для этого вам нужно будет физически обратиться к областному или главному отделению СБУ с документами, удостоверяющими вашу личность, родственные связи с пропавшим лицом (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.).

Следователю необходимо будет сообщить всю информацию, подтверждающую пленение военного и при возможности:

номер телефона, с которого звонил родной во время плена,

раскадровку видео, на котором был замечен,

фото, скрины постов из чатов в мессенджерах и т.д.

После этого между заявителем и стражами порядка подписывается протокол о неразглашении и протокол об опросе, а вы получите номер уголовного производства (обязательный документ) и контакты следователя, который будет его вести. Это и есть гарантия того, что плен будет подтвержден.

Как уже отмечалось выше, обязательно обменяйтесь со следователем контактами, чтобы в случае появления новой информации оперативно предоставлять ее правоохранителям. А также, чтобы получать данные о состоянии рассмотрения дела.

Однако если нет документов о подтверждении родственных отношений, то нужно будет обратиться в суд с заявлением об установлении родственных отношений и привести свидетелей, которые могут подтвердить, что вы и военный проживали вместе или состояли в браке.

После этого необходимо сообщить о пленении и другим организациям, указанным и выше:

Национальному Информационному бюро,

Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными,

Международному комитету Красного Креста.

Если статус и место нахождения военного неизвестны

Если вы не знаете, где находится военнослужащий, то необходимо будет сделать дополнительные шаги. Прежде всего, необходимо также обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление о том, что связь с родным потеряна. После чего вы получите номер уголовного производства в Едином реестре досудебных расследований.

Если вы являетесь членами семьи (папа, мама, дети), то могут потребовать сдать ДНК-тест. Специалисты отмечают – если нет подтверждения плена, то ДНК-экспертиза необходима. Однако если нет, где взять ДНК, тогда необходимо будет подать ходатайство в суд с просьбой провести эксгумацию родителей или ребенка на извлечение генома умершего для теста ДНК. Взять следы ДНК можно и из вещей пропавшего.

После этого необходимо обратиться к:

Уполномоченному по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах: 0800339247, 0958960421,

Международной организации по поиску без вести пропавших (перед заполнением формы прочтите инструкцию).

Гуманитарная инициатива "Поиск.Плен"

Все эти обращения не предусматривают оплату каких-либо услуг. Если с вас требуют за услугу деньги, то, по словам специалистов, вероятнее всего, это аферисты.

Этот проект представили правозащитники. В его рамках ищут военнопленных и оказывают им правовую поддержку. Так что если вы знаете, что близкий вам человек попал в плен, вы можете заполнить соответствующую форму. Тогда правозащитники присоединятся к процессу возвращения его домой.

Более того, к этой инициативе вы можете обратиться даже тогда, когда вы только предполагаете, что военнослужащий попал в плен. При этом говорится не только о гражданах Украины, но и об иностранцах, воевавших на стороне нашего государства.