Вышла из дома и не вернулась: в Винницкой области 4 сутки подряд ищут 15-летнюю Алину Коломийчук

Во вторник, 26 ноября в Винницкой области пропала 15-летняя Алина Коломийчук. Поиски девушки продолжаются уже четвертые сутки подряд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

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Что известно об исчезновении девушки и каковы ее приметы

Так, 15-летняя девушка исчезла в селе Печера Тульчинского района. Последний раз ее видели в 16.30, она вышла из дома и не вернулась.

Полицейские и кинологи со служебными собаками проверяют лесные насаждения, побережья реки, недострои и заброшенные здания. Водолазы ГСЧС обследуют водоемы,

– сообщили в полиции.

Также правоохранители поделились приметами Алины: рост 164 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые. На момент исчезновения была одета в синие брюки, черную куртку и черные ботинки.

В Винницкой области ищут пропавшую Алину Коломийчук: смотрите видео

В Нацполиции призвали всех, кому известна любая информация о пропавшей, ее местонахождение или другие сведения, которые могут стать полезными в поисках, сообщать по телефонам: 0672563323 или 102.