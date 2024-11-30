Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію.

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Що відомо про зникнення дівчини та які її прикмети

Так, 15-річна дівчина зникла в селі Печера Тульчинського району. Востаннє її бачили о 16.30, вона вийшла з дому та не повернулась.

Поліцейські та кінологи зі службовими собаками перевіряють лісові насадження, узбережжя річки, недобудови та закинуті будівлі. Водолази ДСНС обстежують водойми,

– повідомили у поліції.

Також правоохоронці поділилися прикметами Аліни: зріст 164 сантиметрів, середньої тілобудови, волосся русяве. На момент зникнення була одягнена у сині штани, чорну куртку та чорні черевики.

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У Нацполіції закликали всіх, кому відома будь-яка інформація про зниклу, її місцеперебування або інші відомості, що можуть стати корисними у пошуках, повідомляти за телефонами: 0672563323 або 102.