Алина Михайлова из "Волков Да Винчи" стала лучшим боевым медиком Европы

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" батальона "Волки Да Винчи" стала лучшим боевым медиком Европы. Эту номинацию Алина Михайлова получила на Combat Medical Care Conference 2023.

Так, фронтовой медик получила номинацию “European Best Combat Medic”, передает 24 Канал. Алина Михайлова отметила, что это награда медицинской службы "УЛЬФ" батальона "Волки Да Винчи" и вообще тактической медицины Украины.

Важно У меня есть своя боль и свой путь, который я прошла, – Алина Михайлова о "Да Винчи"

Лучший боевой медик Европы

Саблю-отличие представители "Всеукраинского совета реанимации (ресусцитации) и экстренной медицинской помощи" передали парамедику 1 мая во время учебного курса "MEDEVAC".

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" получила номинацию "European Best Combat Medic" / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Алина Михайлова рассказала, что в прошлом году в Германии проходил слет боевых медиков разных стран. Комиссия определила медицинскую службу Украины Best Combat Medic Awards.

Фронтовой медик отметила, что на сегодня есть хороший потенциал в развитии медицинских служб. Однако, не такой, который хотелось бы иметь на 10 год войны, конечно. Более того, добавила Михайлова, он держится исключительно на энтузиазме людей, которые хотят что-то менять в этой стране.

Один из больших примеров большой победы, и нашей службы, в частности, это, что мы наконец имеем закон о разрешении на догоспитальном этапе делать переливание крови и ее компонентов,

– отметила боевой медик.

Объяснила, что это для Украины большой шаг вперед, и для фронтовой медицины, и для мира, в частности.

И вот мы были одними как раз из немногих таких фронтменов по фронту. Мы были первой медицинской службой, которой предложили Министерство здравоохранения быть пилотным проектом с кровью холодильником. Мы показали, что мы можем это делать. И вот это одно было из определенных пунктов, по которым, видимо, нас также награждали,

– отметила Алина Михайлова.

Алина Михайлова стала лучшим боевым медиком Европы / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" отметила, что это награда в целом для тактической медицины Украины, которая смогла и которая за эти 10 лет войны из полного отсутствия понимания, что такое турникет и зачем, сегодня льет кровь на догоспитальном этапе".

"И наш опыт, который сегодня является неоценимым для развития протоколов и реальной медицины на поле реального боя. Горжусь!" И это только начало нашей большой работы... Но если мы не сделаем этого, – никто не сделает вместо нас", – подчеркнула боевой медик.

"Combat Medical Care Conference" – ежегодная международная конференция, которая собирает представителей тактической медицины из более чем 30 стран. В 2023 году участие в ней приняли более 1200 военных и гражданских со всего мира.