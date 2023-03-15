"Буду сильна и люблю навсегда": Алина Михайлова написала трогательное сообщение о "Да Винчи"

Алина Михайлова – руководительница медицинской службы "УЛЬФ" и любимая Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло – написала трогательный пост, посвященный погибшему Герою. Девушка обещает, что будет сильной.

Героя Украины Да Винчи похоронили на Аскольдовой могиле 10 марта. Воин погиб с оружием в руках у Бахмута.

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Михайлова призналась, что не может принять утрату любимого и не принимает. "Да Винчи" и Алина провели вместе 6 безумных, интересных, счастливых, сложных, ярких лет. Михайлова отметила, что такие эмоции и ощущения люди иногда не проживают за 40-летнюю жизнь.

Со ссорами и криками, и с путешествиями, долгими разговорами о наших больших планах, фразами "ты единственная в батальоне, кто не подчиняется моим приказам! переводись куда хочешь!" и фразами "нам главное пережить эту войну и дальше будем с тобой жить нормально, давай просто продержимся",

– рассказала Алина.

Девушка подчеркнула, что не хочет писать о своей боли.

"Да Винчи" и Алина Михайлова / Фото с фейсбук-страницы Алины Михайловой

"Да Винчи" всегда оставлял любимой записки

Алина рассказала, что "Да Винчи" всегда оставлял дома или отправлял любимой записки с надписями "Будь сильна". Михайлова заметила: она остается и будет сильной. Чтобы Да Винчи там, где он сейчас, смог сказать: "Зай, охр*неть, ну ты смогла и это".

Михайлова призналась, что пишет ежедневно отчеты в телефоне для "Да Винчи". В частности, вспоминает, сколько раз была у него на могиле, и кого видела там из друзей или знакомых.

"Я остаюсь, несмотря на определенную ярость на тебя, сильной. Хотя каждый этот проклятый бестолковый день, вечером, у нас дома – я разбиваюсь вдребезги. И каждое утро я снова собираюсь. Ради тебя и того, чтобы тебе за меня не было стыдно. Чтобы я ни у кого не вызывала жалости. Чтобы ты не ошибся в том, что я твоя сильная Алина", – добавила Михайлова.

Алина подчеркнула: сильной была не она, а "они". Но теперь часть этого "они" навсегда – на Аскольдовой могиле.

"Жизнь Да Винчи была на войне"

Михайлова добавила, что вся жизнь "Да Винчи" была и завершилась на войне. Она не смогла забрать любимого с этой войны. Однако ей посчастливилось стать для "Да Винчи" опорой, поддержкой, иногда страшным нервотрепом, но и большой безумной любовью.

"Для меня большая гордость знать этого великого человека действительно лучше всех в этом мире. Не только как командира Да Винчи. Но и как того самого моего Диму. Я люблю тебя. Навсегда", – написала Алина.

Она добавила, что никогда не поверит и никогда не примет, что они больше не встретятся.

Михайлова отдала личный боевой шеврон "Да Винчи" Зеленскому

В День добровольца – 14 марта – Михайлова получила орден Богдана Хмельницкого III степени. Его вручал президент Владимир Зеленский.

Алина передала украинскому лидеру личный боевой шеврон погибшего любимого. Зеленский поблагодарил за шеврон во время вечернего обращения. Президент подчеркнул, что это – честь для него.