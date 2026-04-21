Погибла на Пасху: в Киеве провели в последний путь военную, которая не пережила "перемирие"

В Киеве 20 апреля состоялось прощание с младшей сержанткой 114-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Алиной Рябцевой. Она отдала свою жизнь за Украину во время "пасхального перемирия", которое нарушили оккупанты.

О церемонии прощания проинформировали журналисты "Радио Свобода". Присутствовали и двое ее детей, у которых война забрала мать.

Что известно о защитнице?

Женщина погибла 12 апреля, на Пасху, обеспечивая своих собратьев на позиции едой.

Украинская журналистка и военнослужащая Елена Белозерская рассказала, что последнюю свою миссию защитница выполнила в Черниговской области.

Алина Рябцева погибла, когда шла забирать БпЛА и подорвалась на мине, дистанционно установленной россиянами. У женщины осталось двое детей-школьников. Муж Алины также военнослужащий.

Она была пилотом "Бабы-Яги". Это такой дрон, которого до смерти боятся ка**пы,

– рассказала сестра погибшей Ольга Даценко.



Алина Рябцева / Фото Соломенский РТЦК и СП

Именно в Соломенском РТЦК и СП сначала служила женщина. Впоследствии она перевелась в 114 ОБрТрО ВСУ.

Она пошла по зову сердца: ради будущего детей. Не только своих, – на войне, как известно, "чужих" детей не бывает. Делала больше, чем могла, потому что иначе не умела... Она хотела сражаться, а не "мириться". Пошла туда, где тяжелее – ближе к мужу, на передовую,

– говорится в сообщении.

