Погибла на Пасху: в Киеве провели в последний путь военную, которая не пережила "перемирие"
- В столице 20 апреля состоялось прощание с младшим сержантом Алиной Рябцевой.
- Без матери осталось двое детей, женщина была пилотом дрона "Баба-Яга" и пошла на передовую по зову сердца, чтобы быть ближе к мужу-военнослужащему.
В Киеве 20 апреля состоялось прощание с младшей сержанткой 114-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Алиной Рябцевой. Она отдала свою жизнь за Украину во время "пасхального перемирия", которое нарушили оккупанты.
О церемонии прощания проинформировали журналисты "Радио Свобода". Присутствовали и двое ее детей, у которых война забрала мать.
К теме Два известия за сутки: на войне погибли родные братья с Кировоградщины Олег и Константин Зализняки
Что известно о защитнице?
Женщина погибла 12 апреля, на Пасху, обеспечивая своих собратьев на позиции едой.
Украинская журналистка и военнослужащая Елена Белозерская рассказала, что последнюю свою миссию защитница выполнила в Черниговской области.
Алина Рябцева погибла, когда шла забирать БпЛА и подорвалась на мине, дистанционно установленной россиянами. У женщины осталось двое детей-школьников. Муж Алины также военнослужащий.
Она была пилотом "Бабы-Яги". Это такой дрон, которого до смерти боятся ка**пы,
– рассказала сестра погибшей Ольга Даценко.
Алина Рябцева / Фото Соломенский РТЦК и СП
Именно в Соломенском РТЦК и СП сначала служила женщина. Впоследствии она перевелась в 114 ОБрТрО ВСУ.
Она пошла по зову сердца: ради будущего детей. Не только своих, – на войне, как известно, "чужих" детей не бывает. Делала больше, чем могла, потому что иначе не умела... Она хотела сражаться, а не "мириться". Пошла туда, где тяжелее – ближе к мужу, на передовую,
– говорится в сообщении.
Чьи еще жизни оборвались на войне?
В боях на Харьковщине в результате удара вражеского беспилотника погиб лейтенант Николай Приймак.
Также стало известно о гибели украинского режиссера Игоря Малахова, который пал 29 декабря 2023 года под Авдеевкой. Долгое время его считали пропавшим без вести.
Кроме того, 31 марта 2026 года в Харьковской области погиб военнослужащий Сергей Лукьяненко, который проходил службу в рядах Вооруженных Сил Украины с 2015 года. Он был отмечен памятным знаком "За оборону Волчанска" и в 2023 году служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде.