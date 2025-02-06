Алина, свяжись с нами, – женское сопротивление из Легиона "Свобода России" обратилось к Кабаевой

Российская вооруженная оппозиция из Легиона "Свобода России" записала подкаст с женщинами, которые участвуют в движении сопротивления. Они предложили любовнице Путина Алине Кабаевой связаться с ними через чат-бот.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Сопротивление.ФМ".

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Почему Легион "Свобода России" обратился к Кабаевой

В студии обсудили то, как женщина может помочь движению сопротивления. Вспомнили и о различных шпионках, которые сознательно влюбляли в себя мужчин, чтобы получить информацию. Но речь идет не только об этом: например, женщины в тыловых частях знают, какие войска куда перемещаются, имеют доступ к спискам фамилий убийц. Все это можно передать вооруженной оппозиции.

Фразу "ну а что я могу" навязывает Путин. Поэтому не стоит себя недооценивать, заверили в "Свободе России".

Мы призываем любовниц высокопоставленных чиновников (чем выше, то лучше) пойти по праведному пути, что-нибудь все-таки выспросить и тихонечко нам шепнуть. Алина Кабаева, мы все простим, давай, верим в тебя!

– со смехом сказали женщины.

Боевой медик "Зирка", инженер ударных БПЛА "Чайка", аэроразведчица "Лали" / Скриншоты 24 Канала

Далее, уже серьезно, они объяснили: на детей Путина всегда будут охотиться. Чтобы обезопасить их, Кабаева может пойти на сотрудничество с движением сопротивления. Тогда она станет величайшей женщиной в истории.



Как связаться с Легионом "Свобода России" / Скриншот 24 Канала

Предположительно, гимнастка Алина Кабаева имеет двух сыновей от Путина. Один ребенок родился в 2015 году, другой (или даже двойня) – в 2019-м.