Запад должен готовиться к альянсу России, КНДР, Ирана и Китая: WP спрогнозировало ужасный сценарий

Западу стоит активно готовиться к противостоянию с альянсом России, КНДР, Ирана и Китая, особенно на фоне последних событий. Несмотря на то, что пока это не тесно скоординированное объединение, три из четырех стран обладают ядерным оружием.

Как пишет для The Washington Post заведующий кафедрой политэкономии в Американском институте предпринимательства Николас Эберштадт, гипотеза "ужаса" Бехтоля это сценарий, что, вероятно, никогда не воплотится в жизнь, однако это именно то ужасающее последствие союзничества Москвы и Пхеньяна.

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Западные страны должны готовиться

По мнению эксперта, несмотря на то, как будет развиваться война в Украине дальше, Вашингтону все же придется понять новую политику после холодной войны из-за развертывания северокорейских сил для поддержки атаки "на западную демократию", которую Ким Чен Ын осуществляет так далеко от Пхеньяна.

Четыре агрессивные диктатуры – Россия, Китай, Иран и Северная Корея – сотрудничают в стратегическом плане, и их сотрудничество углубляется и становится все более согласованным. Три из них обладают ядерным оружием, а Иран стремится присоединиться к этому клубу,

– отмечает он.

Кроме того, историк Хэл Брэндс считает, что эти страны хоть и не образуют тесно скоординированного альянса, как НАТО, но они уже глубже интегрированы, как в экономическом, так и в военном плане, чем страны Оси времен Второй мировой войны.

Так, Китай и Россия субсидируют Северную Корею. Россия полагается на Китай в плане рынков сбыта, Иран – в плане БпЛА, а КНДР – в плане боевой техники и солдат. Иран получает от последней военные технологии и экономическое сотрудничество с Россией и Китаем.

"Мы должны понять, что война в Газе и Ливане против Израиля, которую ведут иранские прокси – это война России против Украины, как и война на Тайване, которую может развязать Китай в удобное для Пекина время. Неудачи на одном театре военных действий приведут к еще большим неудачам", – говорит Эберштадт.