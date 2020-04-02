Алкоголь и пьяные дебоши: как проходит обсервация украинцев, которые прилетели с Бали

Эвакуированы с индонезийского острова Бали украинцы с 30 марта находятся на обсервации в гостиницах "Пуща Конгресс" и "Казацкий". Впрочем трудно назвать то, что включает распитие алкоголя и пьяные вечеринки, настоящей обсервацией.

О том, как ведут себя украинцы в отеле "Казацком" сообщает издание Obozrevatel со ссылкой на собственный источник в отеле.

К слову Эвакуированный с Бали украинец показал условия обсервации в Пуще-Водице: фото

Прежде следует объяснить, что такое обсервация. Это фактически медицинское наблюдение за больным или потенциально больным. В этом случае обсервация является фактически массовой самоизоляцией. Она предусматривает изоляцию эвакуированных на случай, если кто-то из них является носителем вируса.

То есть они все хоть и живут в одном отеле, но должны быть поселены в разные номера. Так и есть, впрочем режима придерживаются далеко не все.

Так, например в ночь на 1 апреля один из жителей отеля устроил пьяный дебош. Он ходил по коридорам, стучал в номера ко всем по очереди и требовал впустить его на крышу.

Здесь также стоит отметить, что обсервация не является заключением. Например, люди могут заказывать себе доставку в отель. В частности, еду, предметы быта, сигареты и тому подобное. Впрочем кое-кто этим злоупотребляет и заказывает себе алкоголь.

К слову, пьяного грубияна пришлось успокаивать сначала охране отеля, а потом и сотрудникам полиции, которые его охраняют.



Фрагмент переписки о пьяных приключениях в "Казацком" / скриншот "Обозревателя"

К слову Треть эвакуированных с Бали вылетели туда уже во время строгого карантина

Сотрудница отеля рассказала, что такой случай не единичный. За четыре дня обсервации похожие ситуации возникали практически ежедневно. Эвакуированные украинцы выпивают на этажах отеля и даже не думают слушать полицию.

Впрочем такой позиции прислушиваются не все жители отеля. Как утверждает персонал, около 30 человек из 166 являются "адекватными". Они призывают не бродить по коридорам и не провоцировать никого.



"Лакшери обсервация" эвакуированных украинцев в отеле "Казацкий" / фото "Обозревателя"

Эвакуация и обсервация украинцев с Бали: кратко

В общем спецрейсами с Бали вернулись около 360 украинцев. С самого начала с их участием начались различные скандалы – они утверждали, что власть принудительно заставляет их подписать согласие на обсервацию.

Их всех начали селить в гостинице "Казацкий " и "Пуща". Около 60 человек сбежали из обсервации. Интересно, что треть тех, кого вернули спецрейсами с Бали – люди, которые летели на отдых уже в условиях мировой пандемии и жестких ограничений. То есть они понимали, что без помощи государства даже не смогут вернуться.

Украинская власть предложила им несколько вариантов на выбор: