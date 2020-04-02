Алкоголь і п'яні дебоші: як проходить обсервація українців, що прилетіли з Балі
Евакуйовані з індонезійського острова Балі українці від 30 березня перебувають на обсервації у готелях "Пуща Конгрес" і "Козацький". Втім важко назвати те, що включає розпивання алкоголю і п'яні вечірки, справжньою обсервацією.
Про те, як поводяться українці у готелі "Козацькому" повідомляє видання Obozrevatel з посиланням на власне джерело у готелі.
До слова Евакуйований з Балі українець показав умови обсервації у Пущі-Водиці: фото
Найперше слід пояснити, що таке обсервація. Це фактично медичне спостереження за хворим або потенційно хворим. У цьому випадку обсервація є фактично масовою самоізоляцією. Вона передбачає ізоляцію евакуйованих на випадок, якщо хтось з них є носієм вірусу.
Тобто вони усі хоч і живуть в одному готелі, але повинні бути поселені у різні номери. Так і є, втім режиму дотримуються далеко не усі.
Так, наприклад у ніч проти 1 квітня один з мешканців готелю влаштував п'яний дебош. Він ходив коридорами, стукав у номери до всіх по черзі і вимагав впустити його на дах.
Тут також варто зазначити, що обсервація не є ув'язненням. Наприклад, люди можуть замовляти собі доставку до готелю. Зокрема, їжі, предметів побуту, цигарок тощо. Втім дехто цим зловживає і замовляє собі алкоголь.
До слова, п'яного грубіяна довелося заспокоювати спершу охороні готелю, а потім і працівникам поліції, які його охороняють.
Фрагмент листування про п'яні пригоди у "Козацькому" / скриншот "Обозревателя"
До слова Третина евакуйованих з Балі вилетіли туди вже у час суворого карантину
Співробітниця готелю розповіла, що такий випадок не поодинокий. За чотири дні обсервації схожі ситуації виникали практично щодня. Евакуйовані українці випивають на поверхах готелю і навіть не думають слухати поліцію.
Втім такої позиції дослуховуються не усі мешканці готелю. Як стверджує персонал, близько 30 людей зі 166 є "адекватними". Вони закликають не вештатися коридорами і не провокувати нікого.
"Лакшері обсервація" евакуйованих українців у готелі "Козацький" / фото "Обозревателя"
Евакуація та обсервація українців з Балі: коротко
Загалом спецрейсами з Балі повернулися близько 360 українців. Від самого початку за їхньою участю почалися різні скандали – вони стверджували, що влада примусово змушує їх підписати згоду на обсервацію.
Їх усіх почали селити у готелі "Козацький" і "Пуща". Близько 60 осіб втекли з обсервації. Цікаво, що третина тих, кого повернули спецрейсами з Балі – люди, які летіли "на відпочинок" уже в умовах світової пандемії та жорстких обмежень. Тобто вони розуміли, що без допомоги держави навіть не зможуть повернутися.
Українська влада запропонувала їм кілька варіантів на вибір:
- сплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень за порушення умов самоізоляції і повернутися додому;
- безкоштовно пожити у готелі "Козацький", поки їм не зроблять ПЛР-тести на наявність коронавірусу;
- проживання в інших готелях на період обсервації було платним.
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