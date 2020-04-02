Алкоголь і п'яні дебоші: як проходить обсервація українців, що прилетіли з Балі

Евакуйовані з індонезійського острова Балі українці від 30 березня перебувають на обсервації у готелях "Пуща Конгрес" і "Козацький". Втім важко назвати те, що включає розпивання алкоголю і п'яні вечірки, справжньою обсервацією.

Про те, як поводяться українці у готелі "Козацькому" повідомляє видання Obozrevatel з посиланням на власне джерело у готелі.

До слова Евакуйований з Балі українець показав умови обсервації у Пущі-Водиці: фото

Найперше слід пояснити, що таке обсервація. Це фактично медичне спостереження за хворим або потенційно хворим. У цьому випадку обсервація є фактично масовою самоізоляцією. Вона передбачає ізоляцію евакуйованих на випадок, якщо хтось з них є носієм вірусу.

Тобто вони усі хоч і живуть в одному готелі, але повинні бути поселені у різні номери. Так і є, втім режиму дотримуються далеко не усі.

Так, наприклад у ніч проти 1 квітня один з мешканців готелю влаштував п'яний дебош. Він ходив коридорами, стукав у номери до всіх по черзі і вимагав впустити його на дах.

Тут також варто зазначити, що обсервація не є ув'язненням. Наприклад, люди можуть замовляти собі доставку до готелю. Зокрема, їжі, предметів побуту, цигарок тощо. Втім дехто цим зловживає і замовляє собі алкоголь.

До слова, п'яного грубіяна довелося заспокоювати спершу охороні готелю, а потім і працівникам поліції, які його охороняють.



Фрагмент листування про п'яні пригоди у "Козацькому" / скриншот "Обозревателя"

До слова Третина евакуйованих з Балі вилетіли туди вже у час суворого карантину

Співробітниця готелю розповіла, що такий випадок не поодинокий. За чотири дні обсервації схожі ситуації виникали практично щодня. Евакуйовані українці випивають на поверхах готелю і навіть не думають слухати поліцію.

Втім такої позиції дослуховуються не усі мешканці готелю. Як стверджує персонал, близько 30 людей зі 166 є "адекватними". Вони закликають не вештатися коридорами і не провокувати нікого.



"Лакшері обсервація" евакуйованих українців у готелі "Козацький" / фото "Обозревателя"

Евакуація та обсервація українців з Балі: коротко

Загалом спецрейсами з Балі повернулися близько 360 українців. Від самого початку за їхньою участю почалися різні скандали – вони стверджували, що влада примусово змушує їх підписати згоду на обсервацію.

Їх усіх почали селити у готелі "Козацький" і "Пуща". Близько 60 осіб втекли з обсервації. Цікаво, що третина тих, кого повернули спецрейсами з Балі – люди, які летіли "на відпочинок" уже в умовах світової пандемії та жорстких обмежень. Тобто вони розуміли, що без допомоги держави навіть не зможуть повернутися.

Українська влада запропонувала їм кілька варіантів на вибір: