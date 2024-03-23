Проработала 25 лет в "Зеркале недели": умерла журналистка Алла Еременко

Издание "Зеркало недели" сообщило о смерти их коллеги. Речь идет об известной украинской журналистке Алле Еременко.

Она посвятила работе в издании 25 лет своей жизни. О трагическом известии стало известно вечером 23 марта.

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Смерть Аллы Еременко

Издание "Зеркало недели" сообщило, что не стало известной журналистки и их коллеги Аллы Еременко.

Как отметили в издании, она первой в Украине раскрыла тайны газовых, атомных и нефтяных схем, на которых выстраивались крупнейшие коррупционные капиталы и олигархические империи. Ее тексты были обязательными для прочтения министрами, главами Нафтогазов, премьерами и президентами. Смелость, компетентность и упрямство делали Аллу очень заметной.

При этом Алла была уязвимой, тонким и деликатным человеком, которая не лезла в душу, потому что имела самодостаточную свою. Очень любила маму, брата и племянников. А еще – наше "Зеркало", все события которого ловила тысячами фотокадров,

– отмечают в "Зеркале недели"

Последний текст Аллы Еременко вышел на сайте в марте 2022 года. Тогда она сообщила, что является волонтером Красного Креста и под пулями занимается эвакуированными жителями домов престарелых в Дмитровке, что под Киевом, вблизи Бучи и Ирпеня. Журналистка присылала короткие заметки-чувства и фото, которые потом сложились в статью-свидетельство.

Книга жизни Аллы теперь закрыта, а многие ее глубокие страницы не перечитаны никем, кроме нее самой. Но ее Душа-Вселенная, мы уверены, как-то трансформируется в нашем необъятном и необъяснимом пространстве и будет продолжать дышать, любить и чувствовать без обид и упреков, как умела только Алла,

– написали коллеги.

Фотографии журналистки Аллы Еременко / "Зеркало недели"

Потери Украины

Жизнь за родное государство отдал военный Артем "Ронин" Жигадло. Он был частью Третьей штурмовой бригады. Боец участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, почти год находился в тяжелых условиях под Бахмутом, а затем в Авдеевке Донецкой области.

На войне погибла боевой медик Анастасия "Троя", которая служила в 1 стрелковом батальоне 67-й отдельной механизированной бригады Добровольческого украинского корпуса. Произошло это во время эвакуации раненых.

Также недавно стало известно о гибели украинского журналиста и военного Петра Цурукина. В течение полугода мужчину считали пропавшим без вести. До войны мужчина работал на телеканале "СТБ". Он был главным редактором проекта "Один за всех". Кроме того, он был ведущим телеканала KYIV LIVE.

выражает соболезнования родным и близким Аллы Еременко.