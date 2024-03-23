Проработала 25 лет в "Зеркале недели": умерла журналистка Алла Еременко
Источник:Зеркало недели
Издание "Зеркало недели" сообщило о смерти их коллеги. Речь идет об известной украинской журналистке Алле Еременко.
Она посвятила работе в издании 25 лет своей жизни. О трагическом известии стало известно вечером 23 марта.
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Смерть Аллы Еременко
Издание "Зеркало недели" сообщило, что не стало известной журналистки и их коллеги Аллы Еременко.
Как отметили в издании, она первой в Украине раскрыла тайны газовых, атомных и нефтяных схем, на которых выстраивались крупнейшие коррупционные капиталы и олигархические империи. Ее тексты были обязательными для прочтения министрами, главами Нафтогазов, премьерами и президентами. Смелость, компетентность и упрямство делали Аллу очень заметной.
При этом Алла была уязвимой, тонким и деликатным человеком, которая не лезла в душу, потому что имела самодостаточную свою. Очень любила маму, брата и племянников. А еще – наше "Зеркало", все события которого ловила тысячами фотокадров,
– отмечают в "Зеркале недели"
Последний текст Аллы Еременко вышел на сайте в марте 2022 года. Тогда она сообщила, что является волонтером Красного Креста и под пулями занимается эвакуированными жителями домов престарелых в Дмитровке, что под Киевом, вблизи Бучи и Ирпеня. Журналистка присылала короткие заметки-чувства и фото, которые потом сложились в статью-свидетельство.
Книга жизни Аллы теперь закрыта, а многие ее глубокие страницы не перечитаны никем, кроме нее самой. Но ее Душа-Вселенная, мы уверены, как-то трансформируется в нашем необъятном и необъяснимом пространстве и будет продолжать дышать, любить и чувствовать без обид и упреков, как умела только Алла,
– написали коллеги.
Фотографии журналистки Аллы Еременко / "Зеркало недели"
Потери Украины
- Жизнь за родное государство отдал военный Артем "Ронин" Жигадло. Он был частью Третьей штурмовой бригады. Боец участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, почти год находился в тяжелых условиях под Бахмутом, а затем в Авдеевке Донецкой области.
- На войне погибла боевой медик Анастасия "Троя", которая служила в 1 стрелковом батальоне 67-й отдельной механизированной бригады Добровольческого украинского корпуса. Произошло это во время эвакуации раненых.
- Также недавно стало известно о гибели украинского журналиста и военного Петра Цурукина. В течение полугода мужчину считали пропавшим без вести. До войны мужчина работал на телеканале "СТБ". Он был главным редактором проекта "Один за всех". Кроме того, он был ведущим телеканала KYIV LIVE.