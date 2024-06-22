Одно из главных мест памяти в Харькове: как чествуют павших воинов на Аллее Славы

В Харькове чтят память павших героев Украины на Аллее Славы, которая появилась в городе в 2017 году. Сейчас там ведутся ремонтные работы из-за оползня.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 каналу, что за Аллеей ухаживают волонтеры и работники коммунального предприятия. Волонтеры советуют не ставить памятники из-за постоянных обстрелов Харькова.

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Одно из самых главных мест в Харькове

Черненко рассказала, что об Аллее Славы заботятся волонтеры и работники коммунального предприятия "Ритуал". После того, как изуродовали могилы павших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко на Аскольдовой могиле в Киеве, никто не остался равнодушным к могилам павших защитников Украины.

Сейчас есть определенные ремонтные работы на Аллее Славы, потому что идет проседание почвы, чтобы все выглядело достойно имен и фамилий, которые высечены на памятниках,

– отметила корреспондентка.

Волонтеры призывают не спешить с памятниками

Также Черненко пообщалась с волонтерами, которые тоже помогают ухаживать за Аллеей: смотрят, нужно ли заменить флаги. Что-то покупается за счет коммунального предприятия, на что-то собирают средства волонтеры.

Есть призыв от волонтеров, которые когда-то были инициаторами появления этой Аллеи, чтобы родственники погибших героев, которые сейчас занимаются захоронениями, не спешили устанавливать памятники,

– отметила корреспондентка.

По ее словам, это очень болезненный вопрос для семей погибших воинов, ведь хочется, чтобы как можно быстрее были памятники с фамилиями и историями людей.

Волонтеры объяснили, что ставить памятники не стоит, ведь город находится под постоянными обстрелами, поэтому большой квартал с сине-желтыми флагами является целью для россиян.