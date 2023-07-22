Захотела во Львов: в сети проучили порноактрису из России, которая писала о "самообстреле" Украины

Цинизм россиян не знает границ. Так, во Львов, чтобы посетить подругу, собралась звезда фильмов для взрослых Ангелина Дорошенкова. Известна она под псевдо Ally Breelsen, а также заявлениями о "самообстреле" Украины.

Россиянка не нашла ничего лучше, чем спросить своих подписчиков, как добраться во Львов. Мол, у нее паспорт страны-агрессора, что может усложнить доезд. В сети не растерялись и набросились на оккупантку.

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Хотела, но скоро передумала

Но начнем сначала. Итак, она решила попросить совета у своих подписчиков.

Как съездить к подружке во Львов сейчас с российским паспортом? Хотим на августовские каникулы туда,

– написала она.



Россиянка рвалась посетить Львов / Скриншот с ее твитера

В комментариях оккупантку мгновенно приземлили. Ей дали понять, что российским туристам в Украине не рады. В частности, ей вспомнили, что порноактриса в своем твитере помогала распространять российскую пропаганду.

"Как же я хочу жить с такой же пустой головой",

"Как я понимаю, пропасти дна полета мнения этой учетной записи мы никогда не увидим",

"Нужно записаться в "Вагнер",

"Это Львов. На прошлой неделе Россия обстреляла мой город ракетами. Ты действительно хочешь поехать в этот город? Думаешь, тебе здесь будут рады, ш***а ты г***ая?",

"Пусть подружка никогда не возвращается. И вам не советую ногой на нашу территорию ступать".

Дорошенковой еще и не хватило смелости пожаловаться на украинцев. Мол, ей не только не рады во Львове. Видите ли, порноактрису к тому же оскорбляют пользователи сети. Действительно, а чего она ожидала? Особенно с учетом того, что Россия "Калибрами" ударила по Львову 6 июля, унеся жизни у 10 украинцев.



Пользователи сети набросились на россиянку / Скриншот с ее твитера



Пользователи сети набросились на россиянку / Скриншот с ее твитера



Пользователи сети набросились на россиянку / Скриншот с ее твитера

Кстати, точку в ее желании попасть во Львов поставил один из пользователей сети. Он написал порнозвезде, что в Украине разрешили убивать россиян. Ally Breelsen это не на шутку испугало, поэтому она решила отложить визит.



Порноактриса забоялась ехать во Львов / Скриншот с ее твитера

Быстро обнаружили и ее подругу из Львова

Пользователям сети тоже стало интересно, а что же это за подруга у порноактрисы во Львове? Помогло в этом фото, которое сама Дорошенкова опрометчиво выложила в сети. По тату на груди удалось вычислить девушку, у которой ник Mary Lu.



Татуировка на груди помогла ее обнаружить в сети / Скриншот с ее страницы

Интересно, что у нее есть несколько аккаунтов. На ее старшем, который девушка уже успела заблокировать, можно увидеть фото, сделанные на Высоком замке во Львове. Новую свою страницу она решила вести на английском.



Подруга россиянки делала фото на Высоком замке во Львове / Скриншот с ее страницы