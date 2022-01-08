В Алматы продолжаются локальные бои: какая ситуация в городе – фото и видео

В Казахстане шестой день продолжаются масштабные акции протеста. В одном из крупнейших городов страны – Алматы 8 января продолжаются локальные бои.

На въездах и выездах из населенного пункта люди в форме без опознавательных знаков устанавливают блокпосты. Они привлекли к этому военные автомобили, на которых есть пулеметы.

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Люди в форме без знаков

В то же время возле морга Алматы собрались десятки людей, которые по очереди заходят туда на опознание. Митингующие отказываются разговаривать с журналистами и просят их не снимать.

Помещения охраняют лица в форме. Когда туда приехала полиция на служебном автомобиле, неизвестные навели на правоохранителей оружие и требовали опустить автоматы, те подчинились.

После этого "охрана" морга начала стрелять в воздух, а затем по асфальту и под ноги журналистам.

В Алматы продолжаются локальные бои / Фото из телеграм-канала ЧТД

В Алматы продолжаются протесты: смотрите видео

В Алматы продолжаются локальные бои: смотрите видео

В центре Алматы слышны выстрелы: смотрите видео

Протесты в Казахстане: коротко