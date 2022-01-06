В Алматы и Талдыкоргане здания акиматов выгорели почти дотла
6 января 2022 , 12:26Читати новину українською
Источник:"Медуза"
Казахские города Алматы и Талдыкорган охвачены протестами. Там уже второй день пылают мэрии. Здания сгорели почти до тла.
Так, здание администрации в Алматы практически уничтожили. Кроме того, утром горели соседние постройки – там расположены телеканалы.
Кстати Выносили айфоны и люксовую косметику, – жительница Алматы о том, что происходило ночью
Ситуацию осложняет то, что пожарные службы в городе не работают. В сети показали фото сгоревшего акимата в Алматы.
Акимат в Алматы / Фото Leta
Ситуация в Талдыкоргане не лучше. Здание мэрии там также выгорело дотла. К слову, в городе накануне снесли памятник Нурсултану Назарбаеву.
Что происходит в Казахстане
- Утром 6 января военные начали проводить антитеррористическую операцию на улицах Алматы. Накануне вечером мародеры крушили и грабили магазины и банки.
- Сначала во время зачисток были интенсивные перестрелки между военными и протестующими. Активистов взяли в оцепление благодаря большому количеству военной техники.
- Впоследствии силовики и армейцы окружили около 200 протестующих и вытеснили их с центральной площади.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к странам Организации Договора о коллективной безопасности (речь идет о Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане).
- В ОДКБ заявили, что вводят войска. Россия, например, уже отправила своих десантников.