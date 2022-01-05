В Алматы захватили аэропорт: сотрудников эвакуировали

Аэропорт в Алматы захватили протестующие. В настоящее время всех сотрудников эвакуируют из здания.

О захвате аэропорта рассказал блогер Алишер Еликбаев.

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Все рейсы отменены

По словам Еликбаева, весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт. Утверждали, что самолеты летают в штатном режиме, а регистрация проходила в ручном режиме.

Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет,

– рассказал блогер.

Сам он находится в отеле возле аэропорта. Мужчина должен был вылететь в полночь.

Что нужно знать о протестах в Казахстане

3 января 2022 года в разных городах Казахстана начались протесты. Люди требовали понижения цены на газ.

Власти заверили, что стоимость газа снизится, но демонстранты выдвинули новые требования.

На фоне протестов правительство ушло в отставку. Указ об этом 5 января подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Предварительно известно более 500 пострадавших и первых погибших.

Кроме того, чиновники начали уезжать из страны. Самолетом якобы страну покинул зять Назарбаева.

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