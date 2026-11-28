Украина может заключить прямые союзы в сфере безопасности с Великобританией, странами Балтии и Скандинавии в обход консенсуса НАТО. Эти партнеры заинтересованы в сильной украинской армии и готовы разместить на территории нашего государства своих военных.

Такую оценку озвучил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала. Он отметил, что северные и балтийские государства непосредственно нуждаются в гарантиях от Киева в целях собственной безопасности. По словам аналитика, подобные союзы обязательно должны быть юридически закреплены договорами.

Кто может стать прямым союзником Украины

Эксперт убежден, что отдельные европейские страны непосредственно заинтересованы в военном союзе с Киевом, и этот интерес является взаимным. В частности, страны Балтии осознают, что надежная защита для них возможна прежде всего благодаря силе украинской армии.

Что касается гарантий безопасности, они вполне возможны. Но понятно, что это должен быть документ, юридически обязывающий те или иные страны предпринимать определенные действия. Мы можем в первую очередь начать переговоры со странами Балтии и Скандинавии. Великобритания – вот те первые страны, которые, я думаю, готовы идти на серьезные договоренности, в том числе на размещение военных на территории Украины,

– отметил Александр Леонов.

Также политолог обратил внимание на присутствие французских военных во время саммита "коалиции решительных". Этот шаг, по его убеждению, сломал ядерный шантаж и угрозы Кремля нанести удары по силам партнеров, ведь в Москве осознают неотвратимые последствия подобных атак.

Почему заявления команды Трампа вызывают беспокойство?

В то же время эксперт выразил глубокий скепсис по поводу планов представителей Дональда Трампа, в частности указав на опасную риторику госсекретаря Марко Рубио.

Когда он говорит о том, что с теми гарантиями безопасности, которые будут предоставлены Украине, должна согласиться Россия, это означает, что как минимум это не будут гарантии безопасности, а какая-то фикция, которая будет принята, но, очевидно, не будет работать,

– подытожил аналитик.

Леонов подчеркнул, что любая договоренность с учетом прихотей Кремля превратит гарантии безопасности в очередной недействующий бумажный документ вместо создания действенных механизмов сдерживания врага.

Ранее генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко призвал трезво оценивать перспективы членства Украины в Североатлантическом альянсе и не питать тщетных надежд на быстрые политические решения. Военный аналитик также резко раскритиковал заявления Дональда Трампа о возможности завершения войны, назвав такие обещания опасным популизмом, не основанным на реальной геополитической ситуации и намерениях государства-агрессора.