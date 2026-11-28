Таку оцінку озвучив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що північні та балтійські держави безпосередньо потребують гарантій від Києва задля власної безпеки. За словами аналітика, подібні союзи обов'язково мають бути юридично зобов'язані договорами.

Adv

популярні відео

Хто може стати прямим союзником України

Експерт переконаний, що окремі європейські країни мають пряму зацікавленість у військовому союзі з Києвом, і цей інтерес є взаємним. Зокрема, держави Балтії усвідомлюють, що надійний захист для них можливий передусім завдяки силі української армії.

Що стосується гарантій безпеки, вони цілком можливі. Але зрозуміло, що це має бути документ, який юридично зобов'язує ті чи інші країни щось робити. Ми можемо починати в першу чергу говорити з країнами Балтії та країнами Скандинавії. Велика Британія – от ті перші країни, які, я думаю, готові йти на серйозні домовленості, і в тому числі на розміщення на території України військових– зазначив Олександр Леонов.

Реклама

Також політолог звернув увагу на присутність французьких військових під час саміту "коаліції рішучих". Цей крок, на його переконання, зламав ядерний шантаж і погрози Кремля завдавати ударів по силах партнерів, адже в Москві усвідомлюють невідворотні наслідки подібних атак.

Чому заяви команди Трампа занепокоюють?

Водночас експерт висловив глибокий скепсис щодо планів представників Дональда Трампа, зокрема вказавши на небезпечну риторику держсекретаря Марко Рубіо.

Коли він говорить про те, що з тими гарантіями безпеки, які дадуть Україні, має погодитись Росія, це означає, що як мінімум це не будуть гарантії безпеки, а це буде якась фікція, яка буде прийнята, але вочевидь не буде працювати– підсумував аналітик.

Леонов наголосив, що будь-яка домовленість з огляду на забаганки Кремля перетворить безпекові гарантії на черговий недієвий папірець замість створення дієвих механізмів стримування ворога.

Реклама

Раніше генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко закликав тверезо оцінювати перспективи членства України в Північноатлантичному альянсі та не плекати марних надій на швидкі політичні рішення. Військовий аналітик також різко розкритикував заяви Дональда Трампа щодо можливості завершити війну, назвавши такі обіцянки небезпечним популізмом, який не ґрунтується на реальній геополітичній ситуації та намірах держави-агресора.