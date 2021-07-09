Alyosha вышла на сцену Atlas Weekend в платье с прозрачным декольте

Многодетная мамочка Alyosha присоединилась к масштабному музыкальному фестивалю Atlas Weekend. Перед многотысячной публикой она появилась в черном платье с прозрачной вставкой на декольте.

Певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) вышла на сцену Atlas Weekend в первые два дня – 5 и 6 июля. Она до сих пор под впечатлениями от фестиваля, ведь это первое грандиозное музыкальное событие с начала карантина.

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Как же я скучала по большим концертам и фестивалям,

– призналась артистка.

Перед фанами Alyosha предстала в смелом концертном образе. Певица выбрала платье черного цвета. Оно состояло из облегающего боди с прозрачным декольте и воздушной юбки из полупрозрачной ткани. Кожаный пояс и шнуровка на груди довершили наряд.

Волосы артистка немного подкрутила и распустила. Она сделала макияж с насыщенной красной помадой и черными стрелками. На большой сцене Alyosha чувствовала себя как рыба в воде и отдавалась публике на полную.

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