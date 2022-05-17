Амбиции и аппетиты России уменьшаются с каждым днем, – Цимбалюк

По словам источников из разведки США, кремлевский диктатор Путин лично вовлечен в командовании своими войсками на Донбассе. Похоже, что "бригадир" из него никакой.

Вместе с тем, амбиции Москвы снижаются с каждым днем. Об этом 24 каналу сказал журналист Роман Цимбалюк.

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Поэтому пока все внимание приковано к эвакуации наших воинов с "Азовстали" в Мариуполе, на других частях фронта украинские защитники дают мощный отпор оккупантам.

Поэтому вместе с тем остается загадкой, почему Путин берет на себя более низкие по рангу обязанности. Хотя это можно объяснить тем, что кремлевский глава "поставил на карту" все, что у него было.

Поэтому смысл в чем – их амбиции и аппетиты уменьшаются с каждым днем,

– считает Цимбалюк.

Однако не стоит питать иллюзий, что война скоро завершится. Потери, как человеческие, так и материальные, будут продолжаться.

"Но несмотря на это, мы россиян выбьем из Украины, они сами не уйдут. Везде, куда они приходят, идти не хотят. Для этого надо в них стрелять и выгянять их. Для этого у нас есть ленд-лиз", – подытожил Цимбалюк.

Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе. Так, благодаря ему Соединенные Штаты Америки смогут поставлять нашей стране вооружение и другую помощь по упрощенной процедуре. Глава Офиса Президента Андрей Ермак здесь подробно объяснил , что предусматривает принятие ленд-лиза для Украины.

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