Амбиции и аппетиты России уменьшаются с каждым днем, – Цимбалюк
По словам источников из разведки США, кремлевский диктатор Путин лично вовлечен в командовании своими войсками на Донбассе. Похоже, что "бригадир" из него никакой.
Вместе с тем, амбиции Москвы снижаются с каждым днем. Об этом 24 каналу сказал журналист Роман Цимбалюк.
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Поэтому пока все внимание приковано к эвакуации наших воинов с "Азовстали" в Мариуполе, на других частях фронта украинские защитники дают мощный отпор оккупантам.
Поэтому вместе с тем остается загадкой, почему Путин берет на себя более низкие по рангу обязанности. Хотя это можно объяснить тем, что кремлевский глава "поставил на карту" все, что у него было.
Поэтому смысл в чем – их амбиции и аппетиты уменьшаются с каждым днем,
– считает Цимбалюк.
Однако не стоит питать иллюзий, что война скоро завершится. Потери, как человеческие, так и материальные, будут продолжаться.
"Но несмотря на это, мы россиян выбьем из Украины, они сами не уйдут. Везде, куда они приходят, идти не хотят. Для этого надо в них стрелять и выгянять их. Для этого у нас есть ленд-лиз", – подытожил Цимбалюк.Справка. Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе. Так, благодаря ему Соединенные Штаты Америки смогут поставлять нашей стране вооружение и другую помощь по упрощенной процедуре. Глава Офиса Президента Андрей Ермак здесь подробно объяснил, что предусматривает принятие ленд-лиза для Украины.
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- По словам источников из разведки США, Путин помогает определить передвижение войск на Донбассе, где российская армия недавно потерпела сокрушительное поражение при попытке форсировать реку Северский Донец. Об этом сообщили в издании The Guardian.
- Также отметили, что российский президент по-прежнему тесно работает с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым, несмотря на слухи о том, что его отстранили.