Американцы сбросили с себя ядерный шантаж, – Пионтковский

Произошли кардинальные события, которые еще не успели оценить. Во-первых, политики США лишились ядерного шантажа Путина. Во-вторых, Запад определился, что его помощь Украине – не благотворительность, а вопрос безопасности.

Об этом сообщил 24 каналу российский публицист Андрей Пионтковский. Он вспомнил, как раньше западные политики едва не потакали Путину, потому что боялись его.

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К примеру, в начале российско-украинской войны Джо Байден долго перечислял, чего США не будут делать (не будут вводить войска в Украину и так далее). Однако сейчас президент США наоборот рассказывает, как они будут поступать.

Никто уже не боится Путина

Как пояснил Пионтковский, хоть с опозданием, но сейчас американские политики поняли необходимость поддержки Украины. Кроме того, наконец-то лишились ядерного шантажа президента России.

Американцы скинули с себя ядерный шантаж. Пусть Путин боится. Глядя на политиков США, заметно, что они даже двигаться по-другому стали более раскованно и свободно,

– заявил публицист.

Ответный удар

Как отметил Пионтковский, Путину наконец-то объяснили – если он только замахнется или даже подумает об использовании ядерного оружия, никто не собирается капитулировать. То есть США ударят в ответ.

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Мол, там создали даже специальный новый вид вооружения для малых тактических боеголовок, обладающих проникающей способностью достичь любого бункера. В то же время, американская разведка всегда будет иметь необходимые координаты.

Персональное сдерживание

По словам Пионтковского, американцы несколько изменили концепцию ядерного сдерживания. То есть ранее работала доктрина взаимной гарантии уничтожения, что означает 100% ответный ядерный удар, который за 1 раз может убить миллионы людей.

Оказалось, что для Путина такое сдерживание не работает, поскольку для таких, как он, нужно другое – персональное. Тогда США объяснили ему, что в случае такого удара очень быстро погибнет он сам,

– заметил публицист.

В России поняли угрозу

Как подчеркнул Пионтковский, в Москве это поняли. В последнее время по российскому телевидению снизился градус ядерной риторики. В то же время стало звучать все больше заявлений, что наносить такой удар Россия никогда не будет.

То есть Путин совсем "голый". Его ядерную карту побили. Это первое новое откровение для него, а второе, что не только НАТО сильнее российской армии, но даже украинские военные. Это сокрушительный удар,

– подчеркнул он.

В то же время Пионтковский напомнил, что уже в скором времени у украинских военных будет самое современное оружие, поэтому ситуация России снова только ухудшится.

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"По-моему, он (Путин – 24 канал) понимает, что выхода нет. В таком состоянии диктаторы долго не держатся у власти", – отметил Пионтковский.

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