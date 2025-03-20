Американцы сказали, что Россия хочет завершить войну: Зеленский объяснил, каким должен быть ceasefire

Владимир Зеленский находится в Норвегии, где пообщался с прессой. Он высказался о прекращении огня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского 20 марта.

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Что сказал Зеленский о прекращении огня

Первой темой, о которой спросили журналисты, было прекращение огня. Президента попросили ответить, когда оно может наступить и что, собственно, означает ограниченное прекращение огня. Ведь в Вашингтоне и Москве, судя по всему, вкладывают разное значение в этот термин.