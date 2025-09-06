Политический юморист из США, комментатор Люк Бизли, в эфире 24 Канала рассказал, что после посещения украинского фронта не сможет относиться к этой войне равнодушно. Он стремится показать жителям США настоящую картину того, что происходит на войне в Украине.

Что поразило американца?

Он добавил, что трудно понять войну, если ты не находишься в ее эпицентре.

Кажется, многие люди в США просто не чувствуют эмоций, которые сопровождают события на земле. Я больше никогда не буду воспринимать это так, как раньше. Последние два дня были действительно страшными. Ты постоянно спрашиваешь себя, когда вокруг раздаются взрывы, или следующий будет там, где ты. Но я был там два дня, а люди находятся там каждый день,

– сказал Люк Бизли.

Он добавил, что общаясь с украинскими военными, он пытался узнать, за что они воюют. Каждый ответил, что борется за собственную семью, за Независимость страны и ее будущее. Военные видели собственными глазами, что такое российская оккупация, и не хотят этого для своих близких.

"Один из военных попросил скрыть его личность, ведь его семья находится на территории, оккупированной Россией. Если бы наше интервью вышло без размытого лица и измененного голоса, россияне, вероятно, нашли бы его семью и убили. Для него все очень просто. Он пытается выгнать россиян из своего дома, чтобы снова увидеть семью. И это – история, которую мы слышали от каждого из них. Это борьба не только за украинскую независимость, но и за будущее и судьбу семей", – сказал Бизли.

Он добавил, что вскоре вернется в Соединенные Штаты. Под его видео с фронта появляются комментарии с российскими нарративами – их оставляют представители правого крыла, которые повторяют пропаганду России. Для комментатора сейчас больно читать эти сообщения после того, что он увидел собственными глазами. Он отметил, что эти мысли являются абсолютной ложью.

По его словам, украинские военные сейчас воюют за те ценности, за которые ранее боролась сама США. Он добавил, что если американцы откажутся поддерживать Украину, это будет отказом от основ американской идентичности.

Какая ситуация на фронте сейчас?